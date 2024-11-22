Rusya’da Batı’ya yine gözdağı: Pervasız hareketleri yanıtsız kalmayacak

Putin, devlet televizyon kanalından yaptığı konuşmada, Batı yapımı uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasından sonra yaşanan olaylara ilişkin Rus ordusuna, vatandaşlara, dünyadaki dost ülkelere ve Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma ihtimaline dair yanılsama içinde olanlara bilgi vermek istediğini belirtti.

Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam ettiğine dikkati çeken Putin, ABD ve NATO müttefiklerinin daha önce Rusya topraklarında uzun menzilli hassas silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıkladıklarını anımsattı.

Bu silahları üreten ülkelerin askeri uzmanlarının doğrudan katılımı olmadan bu tür silahların kullanılmasının imkansız olduğunu savunan Putin, 19 Kasım'da ABD yapımı 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım'da İngiltere yapımı Storm Shadow ve ABD yapımı HIMARS ile birleşik füze saldırısıyla Rusya topraklarında Bryansk ve Kursk bölgesindeki askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"UKRAYNA'YI KIŞKIRTAN BATI"

O andan itibaren Batı'nın kışkırttığı Ukrayna'daki bölgesel çatışmanın küresel nitelikte unsur kazandığını dile getiren Putin, Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürttüğünü, Ukrayna'nın açıkça belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı.

Bu tür silahların kullanılmasının "özel askeri operasyon" bölgesindeki çatışmaların gidişatını etkileyemeyeceğini ifade eden Putin, Rus birliklerinin tüm muharebe hattı boyunca başarılı şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"YENİ BİR BALİSTİK FÜZE: OREŞNİK"

Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, 21 Kasım'da Rus ordusunun, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Rus lider Putin, "En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildi. Roketle uğraşan bilim insanlarımız buna 'Oreşnik' adını verdiler. Testler başarılı oldu, fırlatma hedefine ulaştı. Ukrayna topraklarında, bugün bile füze teknolojisi ve diğer silahlar üreten, Sovyetler Birliği zamanından beri bilinen en büyük sanayi komplekslerinden biri Dnepropetrovsk şehrinde vuruldu." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planlarına cevap olarak orta ve kısa menzilli füzeler geliştirdiklerinin altını çizen Putin, ABD'nin 2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilerek hata yaptığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"NATO'YU VURMA HAKKINA SAHİBİZ"

NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine cevap olarak "Oreşnik" füze sistemini savaş koşullarında test ettiklerini tekrarlayan Putin, "Orta ve kısa menzilli füzelerin daha fazla konuşlandırılması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak tarafımızca karar verilecektir. Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik tehditlere dayalı olarak en yeni füze sistemlerimizin sonraki testleri sırasında vurulacak hedefleri belirleyeceğiz. Silahlarının bizim tesislerimize karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Saldırgan eylemlerin artması durumunda aynı kararlılıkla ve aynı şekilde karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"BATI'NIN PERVASIZ EYLEMLERİ YANITSIZ KALMAYACAK"

Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması ve bu saldırı esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edilmesi konusuna değinen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şunları kaydetti:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (Arşiv)

"Rusya, bunu yaparak kendi imkanlarını ortaya koydu ve ilerideki eylemlerinin rotasını çizdi. Endişelerimiz dikkate alınmazsa, daha sonraki müdahale eylemlerinin ana hatları da belirli. Bunun en önemli mesajı, füze üreten ve bunları Ukrayna'ya tedarik eden ve ardından Rus topraklarına saldırılarda yer alan Batılı ülkelerin pervasız karar ve eylemlerinin yanıtsız kalamayacağıdır."

TIRMANAN GERİLİM

Rusya'nın saldırıları, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya içinde Amerikan yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik kısıtlamaları hafifletmesi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah kullanma eşiğini düşürmesiyle gerilimin arttığı bir haftada gerçekleşti.

Bu hafta başında Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurması için ABD tarafından tedarik edilen daha uzun menzilli füzeleri kullanma yetkisi verdi.

Bu hamle Moskova'nın öfkeli tepkisini çekmiş, Putin daha önce Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın Rus topraklarında silah kullanmasına izin vermesi halinde Rusya'nın NATO ile "savaşa gireceği" uyarısında bulunmuştu.

KUZEY KORELİ ASKERLERİN KARŞI HAMLESİ

Kremlin'e göre Ukrayna salı günü Rusya'ya birkaç adet Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ateşledi.

Bundan bir gün sonra da Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarda 12 kadar İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesi kullandı.

ABD'li yetkililer Biden yönetiminin kararının, Rusya'nın çatışmada Moskova güçlerini desteklemek için Kuzey Kore'den gönderilen binlerce asker kullanmasına bir yanıt olduğunu söyledi.