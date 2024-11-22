Alman basını duyurdu: Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlanıyor! Kod adı: Operasyon Deutschland

F.A.Z.'ın haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin, hükümet tarafından onaylanan "Alman Operasyonel Planı" temelinde şirketlere eğitim veriliyor.

Detayları gizli olan 1000 sayfalık planın ilk tanıtım toplantısının Hamburg Ticaret Odası'nda yapıldığı belirtildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

"RUSYA'YA KARŞI ALINABİLECEK CAYDIRICI ÖNLEMLER"

Plan, özellikle askeri açıdan korunmaya değer tüm yapı ve altyapıları listeliyor. Ayrıca, savunma veya gerilim durumunda atılacak adımlara dair detaylı planlar içeriyor. Bu planlamalar, NATO'nun doğu kanadında Rusya'ya karşı alınabilecek caydırıcı önlemleri de kapsıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

ALMANYA ASKERLERİN LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Rpora göre savaş durumunda Almanya, doğuya sevk edilmesi gereken on binlerce, belki yüz binlerce asker, silah, gıda, ilaç ve diğer malzemeler için bir lojistik merkezi haline gelecek. Yakın dönemde gerçekleştirilen "Red Storm Alpha" adlı tatbikatta liman tesislerinin korunması üzerine çalışmalar yapıldı. Bu tatbikat, gözetleme girişimlerini önleme ve sabotajı engelleme üzerine odaklandı. Daha geniş kapsamlı bir diğer tatbikat olan "Red Storm Bravo" ise lojistik ve nakliyat süreçlerini test edecek.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

RAPORDA "KAMYON ŞOFÖRÜ" DETAYI

Şirketler ve sivil kuruluşlarla işbirliği kapsamında Hamburg'da bir etkinlik düzenlendi. Bundeswehr Hamburg Bölge Komutanı Yarbay Jörn Plischke, şirket temsilcilerine somut önerilerde bulundu. Plischke, her yüz çalışana karşılık en az beş ekstra kamyon şoförü yetiştirilmesini tavsiye etti. Bu önerinin gerekçesi, Almanya'daki kamyon şoförlerinin yüzde 70'inin Doğu Avrupa'dan gelmesi ve savaş durumunda bu şoförlerin ülkelerine dönebilecek olması.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

"ŞİRKETLER ÖZ YETERLİLİKLERİNİ ARTIRMALI"

Ayrıca şirketlerin, kriz anlarında hangi çalışanlarından ne beklendiğine dair bir plan oluşturması gerektiği belirtildi. Plischke, "Çalışanlarınızın güvenlik konularında farkındalık geliştirmesi önemli. Örneğin, bir yedek jeneratör ya da bağımsız bir enerji kaynağı düşünmelisiniz" diyerek şirketleri öz yeterliliklerini artırmaya teşvik etti.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

HAMBURG'DA 40'TAN FAZLA YENİ POZİSYON

Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, liman ve diğer kritik altyapıların askeri amaçlarla kullanılması durumunda siber saldırı ve sabotaj risklerinin artacağını ifade etti. Hamburg'da, kriz yönetimi ve sivil savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40'tan fazla yeni pozisyon oluşturuldu.

Alman Silahlı Kuvvetleri, şirketleri olası bir savaşa hazırlanmak için strateji planı hazırladı

"YAŞAYAN DOKÜMAN"

Alman yasaları, acil durumlarda şirketler üzerinde geniş çaplı müdahalelere olanak tanıyor. Örneğin, savaş durumunda devlet, ekonomik kaynakları planlı bir şekilde yönlendirme yetkisine sahip. Bunun bir örneği, geçmişteki gaz tedariki krizinde politikaların hızla uygulanmasıyla görülmüştü.

Son olarak, Almanya'nın savunma stratejisi, hızlı adaptasyon ve değişim kabiliyetine dayanıyor. Bundeswehr, bu planı bir "yaşayan doküman" olarak tanımlıyor ve gelecekteki değişikliklere açık tutuyor.