Netanyahu’nun tutuklanma emrine dünyadan tepkiler: ABD kararı uygulayacak ülkeleri tehdit etti!

UCM, Netanyahu ve Gallant için 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar Gazze'deki sivil halkı, gıda, su, ilaç ve tıbbi malzeme ile yakıt ve elektrik dahil olmak üzere hayatta kalmaları için vazgeçilmez olan unsurlardan kasten mahrum bırakmak gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.

Çıkan karar, ABD tarafından reddedilirken İsrail Başbakanı Netanyahu "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkımda verdiği tutuklama emrini tanımıyorum." açıklamasında bulundu.

Filistin direniş örgütü Hamas "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin terörist Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İsrail'in tüm yönetim kadrosunu soykırımdan sorumlu tutmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketi, bunu cesur bir adım olarak nitelendirerek, bu kararın uluslararası adalet ve insan hakları açısından bir zafer olduğunu belirtti.

Tutuklama emri Avrupa'yı ikiye bölerken Afrika ve Asya'dan karara ilişkin farklı açıklamalar geldi. Avrupa'da Körfez ülkelerine ülkelerin tepkilerini ahaber.com.tr ekibi derledi.

"KARAR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN BAĞLAYICI"

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararı tüm Avrupa Birliği ülkeleri için bağlayıcıdır. Karara saygı duyulmalı ve uygulanmalı." dedi.

İspanya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolando Diaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşılayarak, Madrid'in adaletin yanında yer aldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AP)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in bir sözcüsü de İngiltere'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığına saygı duyduğunu" söyledi.

BELÇİKA'DAN ÇAĞRI: EMİRLERİ DESTEKLEYİN

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Avrupa'yı, Birleşmiş Milletler Yüksek Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği yeni tutuklama emirlerine uymaya ve bu emirleri desteklemeye çağırdı.

Petra de Sutter, X'te "Avrupa uymalı. Ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli" dedi ve "Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz" diye ekledi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına saygı duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AP)

TEL AVİV YÖNETİMİ HOLLANDA'NIN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığı "Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyedir. Bu nedenle Netanyahu ve Gallant'ı Hollanda topraklarına ayak basmaları durumunda tutuklayacağız." dedi.

Tel Aviv yönetimi, UCM'nin kararına uyacaklarını açıklayan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın, bu ay İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etti.

İTALYA VE KANADA : KARARLARA UYACAĞIZ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto "Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız." açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız." dedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AP)

GÜNEY AFRİKA'DAN İNSANLIĞA ÇAĞRI

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı yaptığı açıklamada "Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası toplumu hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz." sözlerine yer verdi.

KOLOMBİYA: YAPILMASI GEREKEN MANTIKLI ŞEY BU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı. Dünyanın adalet mahkemesi böyle diyor ve bu karara riayet edilmeli." dedi.

İsviçre'den yapılan açıklamada "Ülkemize ayak bastığı anda Netanyahu'yu tutuklayacağız." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AP)

UMMAN VE ÜRDÜN KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Umman Sultanlığı Salı günü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın İsrail hükümeti ve Filistin Hamas hareketindeki yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması yönünde sunduğu talebi memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının tüm ülkeler tarafından "uygulanması ve saygı duyulması" gerektiğini vurgulayarak, kararın "uluslararası topluluğa katliamların durdurulması için harekete geçmesi yönünde bir mesaj olması gerektiğini ve Gazze'ye ve tüm Gazze Şeridi'ne yardım götürülmesi gerektiğini" vurguladı.

15 Eylül 2020'de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında Arap-İsrail normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmalarının taraf ülkeleri ise karar karşısında sessizliğini korudu.

İbrahim Antlaşmalarını imzalayan ülkeler ve yetkilileri (AA)

AVUSTURYA: ANLAŞILMAZ VE GÜLÜNÇ

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, mahkemenin eylemini sert bir şekilde eleştirerek, "Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin sürekli saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkını görmezden geldiğini" söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ICC emirlerini 'anlaşılmaz ve gülünç' olarak nitelendirdi. Ancak Avusturya'nın bunları 'uygulama yükümlülüğünü' kabul etti.

MACARİSTAN: UTANÇ VERİCİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın 'UCM tüzüğüne göre' hareket edeceğini ancak Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağını 'yasal karmaşıklıkları' gerekçe göstererek onaylamadığını belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Binyamin Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim. Ona tutuklama emrini uygulamayacağımızın garantisini vereceğim." dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, UCM'nin kararını 'utanç verici ve saçma' olarak kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AP)

ABD'DEN KARARI UYGULAYACAK ÜLKELERE TEHDİT

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararını güçlü bir şekilde reddettiğini ifade ederek, mahkemenin kararlarını destekleyen herhangi bir ülkenin ABD'nin sert tutumuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Graham X hesabından yaptığı açıklamda "UCM, hukukun üstünlüğü kavramını ayaklar altına alan, siyasi saiklere sahip haydut bir örgüttür. Mahkemeyi kuran "Tüm bu sürecin Roma Statüsü'nün kötüye kullanılması anlamına geldiğine inandığımı açıkça belirttim" dedi ve şöyle ekledi:

Cumhuriyetçi Lindsey Graham (NBC)

"Bu vahşete yardım eden veya teşvik eden herhangi bir ülke veya kuruluş, ABD'den kararlı bir duruş beklemelidir ve ben Başkan Trump, ekibi ve Kongre'deki meslektaşlarımla ortak bir çözüm bulmak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."