Almanya'da kriz derinleşiyor! İngiliz basını yazdı: Bir zamanların ekonomi devi şimdi çaresiz
Bir süredir ekonomik kriz, enerji kıtlığı ve hükümet işleyişiyle ilgili bunalımlar yaşayan Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un 3'lü koalisyon hükümetinin çökmesi ülkenin erken seçime gitmesine yol açtı. Erken seçimin patlak veren krizlere çare olup olmayacağı tartışılırken İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İngiltere merkezli The Economist'e göre bir zamanların sanayi devi Almanya'da iş modeli çöküyor. Almanya'nın "sanayisizleşme devriminin" resmen başladığını öne süren The Economist ülkenin içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde "Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz" başlığını kullandı.
Avrupa'nın bir zamanlar ekonmideki amiral gemisi Almanya'da kriz her geçen gün derinleşiyor. Renklerinden dolayı "trafik ışığı" olarak adlandırılan Başbakan Olaf Scholz'un koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülke 23 Şubat'ta erken seçime gidecek.
Almanya'da yapılacak seçimin ülkenin ekonomisine fayda sağlayıp sağlamayacağı tartışma konusu olurken İngiliz The Economist dergisi, ülkenin iş modelinin çöktüğünü açıkladı.
Batı basınının ifadeleriyle enerji sıkıntısı, Çin ile artan rekabet ve Donald Trump'ın Amerika'sının ithalata yüzde 10-20 gümrük vergisi koyma ihtimali ile karşı karşıya olan Almanya, artık Avrupa'nın süper eknomisi arasında yer almıyor.
THE ECONOMİST: ALMANYA ÇARESİZ
İngiliz The Economist, Almanya'nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde "Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz" başlığını kullandı. Economist, ayrıca ihracat odaklı modelin küreselleşmenin rüzgarları soğuduğunda Almanya'yı savunmasız bıraktığını belirtti.
ALMANYA'YA TRUMP TEHDİDİ
Geçen yıl Japonya'nın yerini alarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelen Almanya'nın bu yıl, şimdi bunun meyvelerini topladığı belirtilse de The Economist pandemi öncesinden bu yana reel GSYH'de net bir büyüme olmadığını vurguluyor. Öte yandan Almanya'nın Trump ABD'si ile olası bir ticaret savaşının risklerini hesaba katmadığı belirtiliyor.
VOLKSWAGEN BATIYOR: 30 BİN İŞ KAYBI
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatmayı tartışıyor. 30.000'e kadar iş kaybı yaşanabilir. İşsizlik düşük bir seviyeden de olsa artmaya devam ediyor.