Almanya’da kriz derinleşiyor! İngiliz basını yazdı: Bir zamanların ekonomi devi şimdi çaresiz

Avrupa'nın bir zamanlar ekonmideki amiral gemisi Almanya'da kriz her geçen gün derinleşiyor. Renklerinden dolayı "trafik ışığı" olarak adlandırılan Başbakan Olaf Scholz'un koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından ülke 23 Şubat'ta erken seçime gidecek.

Almanya'da yapılacak seçimin ülkenin ekonomisine fayda sağlayıp sağlamayacağı tartışma konusu olurken İngiliz The Economist dergisi, ülkenin iş modelinin çöktüğünü açıkladı.

The Economist Almanya'nın çaresiz olduğuna dair analiz yayınladı

Batı basınının ifadeleriyle enerji sıkıntısı, Çin ile artan rekabet ve Donald Trump'ın Amerika'sının ithalata yüzde 10-20 gümrük vergisi koyma ihtimali ile karşı karşıya olan Almanya, artık Avrupa'nın süper eknomisi arasında yer almıyor.

THE ECONOMİST: ALMANYA ÇARESİZ

İngiliz The Economist, Almanya'nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde "Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz" başlığını kullandı. Economist, ayrıca ihracat odaklı modelin küreselleşmenin rüzgarları soğuduğunda Almanya'yı savunmasız bıraktığını belirtti.

ALMANYA'YA TRUMP TEHDİDİ

Geçen yıl Japonya'nın yerini alarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelen Almanya'nın bu yıl, şimdi bunun meyvelerini topladığı belirtilse de The Economist pandemi öncesinden bu yana reel GSYH'de net bir büyüme olmadığını vurguluyor. Öte yandan Almanya'nın Trump ABD'si ile olası bir ticaret savaşının risklerini hesaba katmadığı belirtiliyor.

VOLKSWAGEN BATIYOR: 30 BİN İŞ KAYBI

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatmayı tartışıyor. 30.000'e kadar iş kaybı yaşanabilir. İşsizlik düşük bir seviyeden de olsa artmaya devam ediyor.