İngilizler uyardı: Avrupa'da yönetim krizi! "Uyanın ve kendinize gelin" mesajı

ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi Kamala Harris'i hezimete uğratarak seçimi kazanan Donald Trump'ın ikinci liderlik dönemi, bölgesel olarak analizlerle değerlendirilmeye devam ediyor. İngiliz dergisi The Economist, Avrupalı devletlerin ikinci Trump döneminde "rehavet uykusundan uyanmaları gerektiğini" yazdı.

The Economist ikinci Trump döneminde Avrupa'nın 'uyanması' gerektiğini yazdı

Avrupa ülkeleri bir süredir vatandaşlarının aşınmış maaş paketleri, artan göç hazımsızlıkları ve başarısız sağlık sistemleri ile cebelleşiyor. Analize göre Avrupa 80 yıldır Amerika'nın güçlü şemsiyesi altında barışçıl bir şekilde sığınmanın getirdiği alışılmış rehavete kapılmış durumda.

Analizde Avrupa'nın ikinci bir Trump dönemi için uykusundan uyanması gerektiği ifade edildi. Kıtanın bunu başaramayacağı ise şöyle belirtildi:

"Güvenlikte, ittifaklara yönelik acımasızca kısa vadeli yaklaşımı, Avrupa'ya savunması için artık Amerika'ya güvenemeyeceğini öğretmeli. Avrupa'nın bu görevi yerine getiremeyeceğinin sinyalini vermek istercesine, Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'yı yöneten koalisyon, Trump'ın zafer kazandığı gün çöktü."

TRUMP'TAN MÜTTEFİKLERİNE TEHDİT

Ayrıca Trump'ın bu yılın başlarında bir seçim kampanyasında NATO müttefiklerine ilişkin tehdidine yer verildi:

"Hayır, sizi korumam... Aslında, [Rusları] istedikleri her şeyi yapmaya teşvik ederim. Ödemek zorundasınız. Faturalarınızı ödemek zorundasınız."

Donald Trump'ın zaferinin Avrupa için bundan daha tehlikeli bir zamanda gelemeyeceği belirtilen analizde, Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği ve Trump yönetiminin NATO'ya gerektiği harcamayı yapmayabileceği ifade edildi.

AVRUPA'DA SESSİZ TEHLİKE: OTOKRATİK LİDERLER

Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek ve Rusya'ya karşı önlemler almak için parayı bulsa bile kıtada liderlik ve uyum eksikliği olduğunu söyleyen analiz, Avruapa'da yükselen otokratik liderleri şöyle analiz etti:

"Avrupa'nın sorunlarını çözmesindeki bir engel, Avrupa siyasetinde otokratik eğilimlerin artan etkisidir ve Trump'ın seçim zaferi bunu kesinlikle teşvik edecektir. Bir diğeri ise Trump'ın Avrupa liderlerini kendisiyle ikili olarak müzakere etmeye teşvik edecek olmasıdır - çünkü bu ona en büyük pazarlık gücünü verecektir."

AVRUPA'NIN AMİRALLERİNDE YÖNETİM KRİZİ

Analize göre geçmişte Avrupa, yalnızca Fransız-Alman motorunun iki silindiri tarafından ittirildiğinde ilerleme kaydetti. Bugün Fransa, parlamento çoğunluğuna yakın bir şeye sahip olmayan aciz bir başkan olan Emmanuel Macron tarafından yönetiliyor.

Almanya ise can çekişen üçlü bir koalisyon tarafından yönetiliyor. Scholz'un bütçe konusunda öfkeli bir tartışmada maliye bakanını kovmasının ardından çöküşü, şansölyeyi önümüzdeki mart ayında erken seçimler yapılana kadar azınlık hükümetinin başında sendeleyerek ilerletecek.

"YENİ HÜKÜMETLERE İHTİYAÇ VAR"

İngiliz dergi Almanya'da Scholz hükümetinin Trump yönetimi karşısında hiç şansının olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Sevilmeyen koalisyonunun ölümü çoktan geldi. Huysuz, Almanya'nın köklü ekonomik sıkıntılarıyla başa çıkamayan ve ilham vermeyen Scholz tarafından beceriksizce yönetilen koalisyonun yeni Trumpçı gerçeklerle başa çıkma şansı kesinlikle yok."

Analizde son olarak Avrupa'nın bu felç olmuş yönetimlerinin uluslararası baskıları önümüzdeki dönemde kaldıramayacağı belirtilerek yeni hükümetlere ihtiyaç olduğuna işaret edildi.