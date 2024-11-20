Trump NATO Daimi Temsilciliği için Matt Whitaker’ı aday olarak seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak yakın çalışma ekibinde yer alacak bir ismi daha aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımladığı Whitaker'ın, ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

Mesleki kariyeri hukuk alanında olan ve daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almayan Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini yürütecek.

Kasım 2018 ila Şubat 2019 tarihinde adalet bakanlığına vekaleten bakan Whitaker, NATO Daimi Temsilciliği görevine Senatodan onay almasının ardından başlayabilecek.

Whitaker, görevi boyunca Trump aleyhinde açılan soruşturmalara şiddetle karşı çıkmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

Trump, 2016-2020 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde NATO üyesi ülkelerin ittifaka yeterince ödeme yapmadığını ve ekonomik yükün büyük kısmının ABD'nin omuzlarına kaldığını savunmuştu.

MATTHEW GEORGE WHİTAKER KİMDİR?

Matthew George Whitaker (29 Ekim 1969 doğumlu) , Kasım 2018'den Şubat 2019'a kadar Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı olarak görev yapan Amerikalı bir avukat, lobici ve politikacıdır. Jeff Sessions'ın Trump'ın isteği üzerine istifa etmesinin ardından Başkan Donald Trump tarafından bu göreve atandı. Whitaker daha önce Ekim 2017'den Kasım 2018'e kadar Jeff Sessions'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştı .

Iowa Üniversitesi'nde okurken Whitaker, 1991 Rose Bowl da dahil olmak üzere Iowa Üniversitesi Hawkeyes futbol takımında defans oyuncusu olarak oynadı .

Whitaker, 2002 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin Iowa Maliye Bakanı adayıydı . 2004'ten 2009'a kadar, uyuşturucu kaçakçılarını agresif bir şekilde kovuşturmasıyla tanındığı Iowa Güney Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Savcısı olarak görev yaptı. Whitaker , 2014 Iowa Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu için yarıştı. Daha sonra görüş yazıları yazdı ve muhafazakar bir savunma grubu olan Hesap Verebilirlik ve Medeni Güven Vakfı'nın (FACT) yönetici direktörü olarak radyo programlarına ve kablolu haberlere çıktı .

Trump, 7 Aralık 2018'de William Barr'ı Başsavcılık için aday gösterdi. Whitaker'ın ABD Başsavcısı olarak geçici olarak atanmasının yasallığı çok sayıda davada itiraz edildi [ 6 ] ve hukuk bilim insanları, yorumcular ve politikacılar tarafından sorgulandı. 15 Şubat 2019'da, Barr bir önceki gün yemin ettikten sonra Whitaker , Başsavcılık Yardımcısı Ofisi'nde kıdemli danışman oldu ; 2 Mart 2019'da Adalet Bakanlığı'ndan istifa etti. ] Whitaker, Adalet Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra CNN'e katkıda bulunan biri de dahil olmak üzere haber ve analiz programlarına konuk oldu ve Graves Garrett hukuk firmasıyla bağlantılıydı. Ağustos 2019'da Axiom Strategies ve Clout Public Affairs'de yönetici müdür oldu.

20 Kasım 2024'te Donald Trump tarafından NATO büyükelçisi olarak aday gösterildi