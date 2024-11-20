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Irak'ta 37 yıl sonra ülke genelinde ilk nüfus sayımı: İki gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.11.2024 23:44 Güncelleme: 20.11.2024 23:44
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Irak’ta 37 yıl sonra ülke genelinde ilk nüfus sayımı: İki gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez IKBY dahil tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı başladı. Kerkük'te 5 bin 600 memurun katılımıyla iki gün boyunca ev ziyaretleri yapılacak. Yetkililer, aile bilgilerinin toplanması ve incelenmesi sürecine devam ediyor. Nüfus sayımı boyunca 2 gün süreyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı.

Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi. Yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerini almaya başladıklarını belirten Ekrem, bugünden itibaren evleri ziyaret ederek daha önce aldıkları bilgileri incelediklerini aktardı.

Ekrem, Kerkük'te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi.

Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, kentin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi. Irak'ta her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

Ülkede bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi birçok konuyu etkilemesi bekleniyor.

Irakta 37 yıl sonra ülke genelinde ilk nüfus sayımı!Irakta 37 yıl sonra ülke genelinde ilk nüfus sayımı! IRAK'TA 37 YIL SONRA ÜLKE GENELİNDE İLK NÜFUS SAYIMI!
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