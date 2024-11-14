Cinsel tacizden soruşturma altındaydı: Trump’ın yeni Adalet Bakanı olacak

ABD'nin 47.Başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesinde aday gösterdiği isimler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Donald Trump, Adalet Bakanlığına Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi (AFP)

Trump, açıklamasında, "Florida'dan Kongre Üyesi Matt Gaetz'in ABD Başsavcısı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN GAETZ'E ÖVGÜ

42 yaşındaki Gaetz'den övgüyle bahseden Trump, "Matt, Adalet Bakanlığında acilen ihtiyaç duyulan reformu gerçekleştirmeye odaklanmasıyla Kongre'de kendini gösteren, William&Mary Hukuk Fakültesinde eğitim almış, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır." ifadesine yer verdi.

Donald Trump, Adalet Bakanlığına Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi (AFP)

Trump, Gaetz'in yeni Adalet Bakanı olarak ABD'nin sınırlarını koruyacağını, suç örgütlerini ortadan kaldıracağını ve Amerikan halkının Bakanlığa olan inanç ve güvenini yeniden sağlayacağını belirtti.

HAKKINDA SORUŞTURMA VAR

Gaetz hakkında, "cinsel tacizde bulunup bulunmadığı veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusunda" Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde daha önce görüşülen bir soruşturma bulunuyor.

Matt Gaetz ve kız arkadaşı Ginger Luckey (AP)

Wall Street Journal'ın haberine göre Gaetz, geçen yıl o zamanki Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin görevden alınmasını sağladığı için bazı Cumhuriyetçi meslektaşları tarafından sevilmiyor.