Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetz'e dikkat çeken suçlama! "2 kadına cinsel ilişki için para ödedi"

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve Gaetz aleyhinde Kongre'deki soruşturmada ifade veren 2 kadının avukatı Joel Leppard, Gaetz'in müvekkillerine cinsel ilişki karşılığında para ödemesi yaptığını savundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

Leppord, adları açıklanmayan 2 kadının, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde verdikleri ifadede söz konusu suçlamayla ilgili tüm detayları anlattıklarını, ilgili belgeleri de komiteye sunduklarını belirtti.

Buna göre 2 kadın, 2017'den 2019 Ocak ayına kadar farklı etkinliklerde Gaetz'in kendilerine cinsel ilişki karşılığında "Venmo" adlı uygulama üzerinden para ödemesi yaptığını, eski Kongre üyesinin uyuşturucu madde de istediğini iddia etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

Komitede ifade veren kadınlardan biri, Gaetz'in bir keresinde 17 yaşında reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü de ileri sürdü.

Gaetz, söz konusu iddiaların tümünü reddetmiş ve suçlamaların "Demokratların siyasi uydurması" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetz

ETİK KOMİTESİNİN YARIN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin yarın toplanacağı ve Gaetz ile ilgili raporun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı konusunun görüşüleceği ifade edildi.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa ettiği için Komitenin Gaetz üzerinde yasal yaptırım gücü bulunmuyor, ancak söz konusu raporun yayımlanması durumunda Gaetz'in Adalet Bakanlığı sürecinde zora düşeceği belirtiliyor.

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz aleyhinde "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarından dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.