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Kraliyet ailesinde tecavüz skandalı! Prensesin oğlu gözaltına alındı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 21:16 Güncelleme: 19.11.2024 21:17
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Kraliyet ailesinde tecavüz skandalı! Prensesin oğlu gözaltına alındı

Kraliyet ailesine gelen gözaltı ile şoke oldu. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hoiby'nin ilk vukuatı olmadığı, daha önce de adının ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı öğrenildi.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığını söyledi.

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" söyledi. Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

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