İskandinav’ı Rusya korkusu sardı! Savaşta hayatta nasıl kalınır kılavuzu yayınladılar

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin giderayak Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek adımlar atması NATO üyesi İskandinav ülkelerinde paniğe yol açtı.

CNN International'in haberine göre İsveç ve Finlandiya vatandaşlarına olası Rus saldırısına karşı savaşta nasıl hayatta kalabileceklerine dair kılavuz yayınladı.

Broşürü hazırlayan hükümet kuruluşu İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı'na (MSB) göre, İsveç hükümeti 18 Kasım'dan itibaren iki haftalık bir süre içinde beş milyon haneye "Om krisen eller kriget kommer (Kriz veya savaş gelirse)" dağıtacak.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin (AFP)

İskandinav ülkelerinde milyonlarca eve dağıtılan kitapçıklarda, askeri çatışmaların, iletişim ve elektrik kesintilerine nasıl hazırlanılacağına dair talimatlar yer alıyor.

"EVDE GIDA YETİŞTİRMEYİ ÖĞRENİN VEYA STOK YAPIN"

Kılavuz, şişelenmiş su ve hijyenik ürünleri stoklamaktan evde yenilebilir gıda maddeleri yetiştirmeye kadar, hükümet yetkilileri sakinlerin savaş durumunda kendilerini nasıl idame ettirebileceklerine dair ipuçları sundu. Ayrıca insanlara bebek bezlerini, ilaçları ve bebek mamalarını stoklamaları tavsiye edildi.

DİJİTAL KILAVUZ 55 BİN KEZ İNDİRİLDİ

İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı'ndan yapılan açıklamada ilk kez II. Dünya Savaşı'nda yayınlanan İsveç broşürünün beşinci versiyonunun "savaşa hazırlanmaya daha fazla vurgu yapacağı" belirtildi. Ajans, ekim ayında yayınlanan broşürün dijital versiyonunun yaklaşık 55.000 kez indirildiğini ekledi.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNMAYA HERKES YARDIM ETMELİ"

Ajansın web sitesinde yer alan bir açıklamada, "Dünyanın durumu son yıllarda önemli ölçüde kötüleşti. Yakın çevremizde savaşlar yaşanıyor. Aşırı hava olayları giderek daha yaygın hale geliyor. Terör tehditleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor." denildi ve açıklama şöyle devam etti:

Yayınlanan kılavuzun içeriği böyle görüntülendi (MBS)

"Bu tehditlere karşı koymak için birlik olmalı ve ülkemizin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Saldırıya uğrarsak, herkes İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasimizi savunmaya yardım etmelidir. "

Ajansın yayınladığı tavsiyelerin arasında tahliye, kanamanın nasıl durdurulacağı, kaygıyla başa çıkma, evcil hayvanlara hazırlık, çocuklarla kriz ve savaş hakkında nasıl konuşulacağı ve nüfusun özellikle savunmasız üyelerine nasıl destek olunacağı konusunda ipuçları yer aldı.

FİNLANDİYA NORVEÇ VE DANİMARKA DA VATANDAŞLARINI UYARDI

Finlandiya İçişleri Bakanlığı da pazartesi günü okuyucularına uzun süreli elektrik kesintileri, su kesintileri, telekomünikasyon kesintileri, aşırı hava olayları ve askeri çatışmalara nasıl hazırlanabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan yeni bir kriz rehberi yayınladı.

Bu yılın başlarında Norveç ve Danimarka, insanların olası krizlere nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda güncellenmiş savaş zamanı rehberleri dağıtmıştı.