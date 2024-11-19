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Gürcistan'da seçim sonuçlarına itiraz: Cumhurbaşkanı da devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 16:33
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Gürcistan’da seçim sonuçlarına itiraz: Cumhurbaşkanı da devrede

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 26 Ekim'de gerçekleşen seçimin sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Zurabişvili seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zurabişvili'nin, Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu kaydedildi. Başvuru dilekçesinde, seçimlerin evrensellik ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Zurabişvili, mahkemeden, seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesini istedi.

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