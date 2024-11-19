Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan Ukrayna ve Rusya’ya diyalog çağrısı!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Rusya ile Ukrayna'ya diyalog çağrısında bulundu.

Petro, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BARIŞ KONFERANSI MI? SAVAŞ KONFERANSI MI?



Savaşın sona ermesi için doğrudan diyalog gerektiğini vurgulayan Petro, "Ukrayna konusunda esasen konuştuğumuz şey, barışın Rusya ve Ukrayna arasında aracılar olmaksızın doğrudan görüşmelerle başlamasıdır. Barış konferansında bir eksiklik olması durumunda, bu konferans barıştan çok bir savaş konferansına dönüşür." dedi.



Petro, Münih Antlaşması çerçevesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini temenni ettiklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo petro (AFP)



PETRO İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, mevkidaşıyla ikili ilişkileri değerlendirdi.

Petro, Starmer'dan iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep ederek, Kolombiya ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istedi.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İngiltere'nin Kolombiyalılara yeniden vize uygulamaması gerektiğini belirterek, "Kolombiya, daha fazla öğrenci, turist ve kültürel etkinlik değişimi önerdi. Açık bir göç politikasının iki ülkeye karşılıklı faydalar sağladığını vurguladık." ifadesini kullandı.



Petro, sosyal medya platformu X'ten, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.



"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ"



Paylaşımında Latin Amerika'nın birlikteliğine vurgu yapan Petro, "Latin Amerika ile yüz yüze konuşuyoruz ve hiçbir şey dayatılmıyor. Sosyal refah, açlığa karşı mücadele ve temiz enerji konularında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Amerika kıtası paktı eşitlik ve onur temelinde inşa ediliyor." mesajını paylaştı.