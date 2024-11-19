AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze itirafı! "Tarih hepimizi yargılayacak"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'nde süren insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması önerisinin üye ülkelerin tamamınca kabul edilmediğini bildirdi.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, katıldığı son Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

İNSANİ TRAJEDİYE DİKKAT ÇEKTİ: ÇOCUKLARA KARŞI SAVAŞ

Borrell, Gazze Şeridi'nde süren insani duruma işaret ederek, "Gazze'de kıyamet gibi bir durum var. Kayıpların yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Lübnan'da 100 bin ev yıkıldı, Gazze'de ise şeridin bir ucundan diğer ucuna 2 milyon insan yerinden edildi. Gazze'deki kayıplarda en sık rastlanan yaş 5'tir. Bu, çocuklara karşı bir savaştır." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell | Görüntü-AA

Bu nedenle dışişleri bakanlarına sunduğu AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında siyasi diyaloğun askıya alınması önerisinin kabul edilmediğini anlatan Borrell, "Üye devletlerin çoğu İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin sürdürülmesinin çok daha iyi olacağını düşündüğünü bildirdi." şeklinde konuştu.

"TEKFİLİMİ ONAYLAMADILAR"

Borrell, bir gazetecinin Gazze'de süren soykırıma rağmen neden üye ülkelerin anlaşmaya varamadığını ve bazı ülkelerin bu öneriye karşı çıktığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Tarih hepimizi yargılayacak, hepimizi. Ben yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi yaptım. Doğru olduğunu düşündüğüm bir teklifle geldim ancak Yüksek Temsilci'nin yaptığı teklifleri üye ülkeler onaylamak zorunda değil ve bugün benim teklifimi onaylamadılar."

Öte yandan, İsrail ile ortaklık konseyi toplantılarının 2012'de yaşanan çatışmalar nedeniyle askıya alındığını hatırlatan Borrell, kendisi yeniden başlatana kadar geçen 10 yıl boyunca bu durumun herhangi bir üye ülke tarafından sorun edilmediğine dikkati çekti.