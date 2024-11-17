AB’den Putin’e: Gaz tedarikini kesmeye hazırız

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki gösterdi.

Leyen, Putin'in enerjiyi 'silah' olarak kullandığını ifade etti. Ursula von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor" dedi.

AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu" açıklamasında bulundu.

"AB YAPTIRIMLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, çünkü bu yaptırımların Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü olumsuz etkilemesi nedeniyle yüksek enerji fiyatlarının korunmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Orban, Macar kamu radyosu Kossuth'a, yüksek enerji maliyetlerinin Avrupalı şirketleri, özellikle de önemli ölçüde daha düşük enerji fiyatları ödeyen Amerikan şirketlerini rakiplerine kıyasla dezavantajlı konuma getirdiğini ifade etti.