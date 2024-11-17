Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 43 bin 849’a yükseldi

Terör devleti İsrail, 408 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını tüm tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 139 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

ACI BİLANÇO ARTIYOR



İşgalci İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 846'ya, yaralı sayısının ise 103 bin 740'a yükseldiği bildirildi.