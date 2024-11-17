Diddy hapishanede de rahat durmadı! Aleyhindeki tanıklara baskı

CNN'in haberine göre, Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulan Combs'un, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak rapçinin "aranabilecekler" listesinde olmayan birçok kişiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Savcılarca dava dosyasına eklenen yeni suçlamada Combs'un, dinlemeye takılmamak için para karşılığında 8 mahkumun telefonlarını kullandığı, konuştuğu kişilere görüşme yasağı listesinde bulunan şahısları bağlatarak üçlü görüşmeler yaptığı belirtildi.

Combs'un görüşmelerinde davada aleyhine tanıklık yapacak kişileri de arayarak tehdit ettiğini kaydeden savcılar, "Davalı, MDC'de tutulduğu süre boyunca yasalara aykırı şekilde tanıkları etkilemeyi sürdürmüş ve davanın işleyişine zarar verecek davranışlarda bulunmuştur." görüşünü paylaştı.

Sean Combs (Arşiv)

Savcılar, ayrıca Combs'un üçüncü şahıslar aracılığıyla sosyal medyada platformlarında, davada jüri üyesi olarak seçilecek kişilerin güvenilirliğini lekelemeye yönelik girişimlerde bulunduğu suçlamasını yöneltti.

HÜCRE ARKADAŞI ESKİ KRİPTO PARA PATRONU

The New York Times'a göre Combs, Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde itibarsızlaşmış Bankman-Fried ile aynı hücreyi paylaşıyor. Eski kripto para patronu, eski müşterilerini, borç verenleri ve yatırımcıları milyarlarca dolar kaybetmelerine yol açan bir planla bağlantılı olarak komplo, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sean Combs'un hücre arkadaşı Bankman Fried'ın (Sağda) hapishanedeki son hali böyle görüntülenmişti (Arşiv)

KEFARET ÖDEYEREK SERBEST KALMAYI TALEP ETTİ

Daha önce kefaletle serbest kalma talebi, "davanın tanıklarını etkileme ihtimali" gerekçesiyle 3 kez reddedilen Combs, gelecek hafta yeni bir "kefaletle serbest kalma teklifi"yle hakim karşısına çıkacak.

Forbes'in haberine göre Combs'un avukatları, ünlü rapçinin 50 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ve Miami veya New York'ta ev hapsi, güvenlik önlemleri ve internet erişiminin olmaması gibi yeni koşullar talep etti. Bu koşulların 22 Kasım'daki duruşmada ele alınması planlanıyor.

Sean Combs (Arşiv)

Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebine karşı açılan davada savcılar, Combs'un aile üyelerinden mağdurlara ve potansiyel tanıklarla iletişime geçmelerini ve onların görüşlerini etkileyecek "anlatılar" oluşturmalarını istedi.

DİDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Sean Combs (Arşiv)

'HER TÜRLÜ ŞİDDETTE BULUNMA' YÖNTEMİ

Combs'un mağdurlar hakkında "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

RÜŞVET TEKLİF ETMİŞTİ

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Sean Combs (Arşiv)

MAHKEME GÜNÜ 5 MAYIS

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.