BM’den yeni rapor: İsrail bunu da yaptı! Öldürmek için serbest bırakıyorlar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Es-Sudaniyye bölgesinde serbest bıraktığı 3 esiri kısa bir süre sonra ateş açarak öldürdü.

Gazze'den alıkonarak İsrail hapishanelerine götürülen aralarında sağlık çalışanları, kadın ve çocukların da olduğu binlerce Filistinliden bazıları ara ara salıverildi. Salıverilen bu kişilerin gördükleri işkence sonucu hem psikolojik hem de fiziksel birçok sorunla karşı karşıya olduğu da ortaya çıktı.

Ayrıca çok sayıda Filistinli İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken ölmeyenleri serbest bırakılarak yaylım ateşiyle katledildiği belirtildi.

Bölgedeki yetkililer İsrail'in tutukları, 'daha rahat öldürmek' için serbest bıraktığını dile getirdi.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor." dedi.

Lazzarini, yaptığı açıklamada, "Maalesef bu şaşırtıcı değil, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması muhtemel." ifadesini kullandı.

"Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" açıklamasında bulunan Lazzarini, bu durumun Gazze'deki Filistinlileri hayatta kalmak için gerekli yiyecek de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığının altını çizdi.

GÜNLÜK İHTİYACIN YALNIZCA YÜZDE 6'SI TEDARİK EDİLİYOR

Lazzarini, "Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım yetersiz. Günde ortalama 30 tırın biraz üzerinde ve bu günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 6'sına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine düzenli ve aralıksız bir şekilde yardım tırlarının geçişine izin verilmesi adına siyasi kararların alınması gerektiğini vurguladı.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğu bildirilmişti.

GENERALLER PLANI DEVREDE

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

ÖLÜ SAYISI 43 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.