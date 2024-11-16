Gürcistan'da şoke eden anlar! Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı | "Kara bir lekesin"

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Giorgi Kalandarişvili, 26 Ekim'den yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayacağı toplantıda muhalefetin boya saldırısının hedefi oldu.

Gürcistan'da muhalefet temsilcisi, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na siyah boya fırlattı



"SEN KARA BİR LEKESİN"

Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze, sonuçlar açıklanmadan önce MSK Başkanı Kalandarişvili'ye yaklaşarak "Sen kara bir lekesin" deyip siyah boya fırlattı. Olayın ardından tansiyon yükselirken, Kirtadze salondan çıkarıldı. Toplantıya ara verildi. Kalandarişvili daha sonra sol gözü bantlı halde toplantıya katılarak seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin protokolü imzaladı. Kalandarişvili, partilere ve seçilen milletvekillerine tebriklerini ileterek başarılar diledi.



Gürcistan'da muhalefet temsilcisi, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na siyah boya fırlattı

GÜRCÜ HAYALİ PARTİSİ YÜZDE 53.93 OYLA 89 SANDALYE KAZANDI

MSK'nin kesin sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy alarak parlamentoda 89 sandalye kazandı. Değişim İçin Koalisyon yüzde 11.03 oyla 19 sandalye, Birleşik Ulusal Hareket yüzde 10.17 oy oranıyla 16 sandalye, Güçlü Gürcistan Koalisyonu yüzde 8.81 oyla 14 sandalye, Gürcistan İçin Gakharia yüzde 7.78 oyla 12 sandalye elde etti.



Gürcistan'da muhalefet temsilcisi, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na siyah boya fırlattı

MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAMIŞTI

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimlerde üst üste 4. zaferini elde ederken, Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili seçimin ertesi gün yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi" ifadelerini kullanmıştı. Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş, yeniden seçim talebinde bulunmuştu.