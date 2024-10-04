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İsveç Dışişleri Bakanı'na domatesli saldırı! Parlamentoyu koşarak terk etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 04.10.2024 00:44 Güncelleme: 04.10.2024 00:45
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İsveç Dışişleri Bakanı’na domatesli saldırı! Parlamentoyu koşarak terk etti

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda hayatının şokunu yaşadı. Stenergard, yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. O anlarda neye uğradığını şaşıran Stenergard, parlamentoyu koşarak terk etti. Öte yandan bir kişinin "İsrail'i durdurun, onlar terörist", bir başka kişinin de "Korkak kaçıyor" diye bağırdığı belirtildi.

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