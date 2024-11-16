ABD medyasında şoke eden iddia: Nükleer tesisler yok edildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Katil İsrail Beyrut'ta bir binayı hedef aldı

BEYRUT'TA YENİ TAHLİYE UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni saldırılar öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki 2 bina için tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a yönelik hava saldırıları öncesinde başkent Beyrut'un güneyindeki 2 bina için saat 09.00 sıralarında tahliye uyarısı yaptı. Sivillerin söz konusu yerlerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunuldu.

HİZBULLAH'TAN KARŞI ATAK

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı.

Diğer cephede İran ile sıcak bir çatışmaya girmesine an meselesi olarak bakılan İsrail'den yeni bir açıklama ise şoke etkisi yarattı. ABD medyası İsrail'in geçtiğimiz ay düzenlediği misilleme saldırısı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

ABD basınından Nükleer tesisler yok edildi iddiası

"NÜKLEER TESİSLER YOK EDİLDİ"

ABD'li Axios, İsrail'in Ekim ayı sonunda İran'a düzenlediği saldırıda Parchin'deki aktif ve çok gizli bir nükleer silah araştırma tesisini imha ettiğini öne sürdü.

Axios, İsrailli yetkililerin Axios'a verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, yetkililerin daha önce faal olmadığı bildirilen bir tesise düzenlenen saldırının İran'ın nükleer silah araştırmalarına yeniden başlama çabalarına önemli ölçüde zarar verdiğini aktardı.

ABD basınından Nükleer tesisler yok edildi iddiası

"YENİDEN ÜRETİLMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ"

İsmi açıklanmayan yetkililer, saldırıda nükleer cihazlarda kullanılan karmaşık bir ekipmanın yok edildiğini söyledi. Söz konusu ekipmanın İran için önemli olduğunu belirten yetkililer, yok edilen ekipmanın yerine yenisinin üretilmesinin "neredeyse imkansız" olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, yok edilen tesiste nükleer silah üretiminin zeminini hazırlayabilecek bilimsel faaliyetler yürütüldüğünü belirterek bu çalışmaların 'çok gizli' olduğuna yer verdi. Bu nedenle İran hükümetindeki yetkililerin bile çoğunun bilmediği de bir diğer iddia oldu. Yayınlanan uydu görüntülerinde ise Parchin'deki askeri komplekste yer alan Taleghan 2 tesisinin tamamen yıkıldığı görüldü.

ABD basınından Nükleer tesisler yok edildi iddiası

ABD basınından Nükleer tesisler yok edildi iddiası