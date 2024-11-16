Katil İsrail kana doymuyor! Sivilleri hedef aldılar

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini şiddetli saldırılarla hedef aldı.

Beyt Lahiya kentine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar Kemal Advan ve El-Ehli Baptist hastanelerine nakledildi.

İsrail ordusu topçuları ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batı bölgelerinde onlarca eve topçu saldırılarında bulundu. Burada şiddetli patlamalar duyulurken bölgeden duman sütunlarının yükseldiği görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.