Trump'ın "zaferi" bunalttı Babasını baltayla doğradı!

The Seattle Times'ın haberine göre 5 Kasım gecesi Kamala Harris'i destekleyen Corey Burke, Donad Trump'ın zaferine dayanamadı.

Habere göre Burke, Trump'ın seçimi kazanması sonrası babası Timothy Burke ile ışıkları kapatmak istememesi nedeniyle tartıştı. Polis, Corey Burke'ün daha sonra üst kata çıkarak bir balta aldığını, babasına çelmeyle düşürdüğünü ve sonrasında onu öldürdüğünü belirtti.

Memurlar, Burke'ün daha sonra babasının yanına oturarak onun ölümünü izlediğini, ardından da "bir özgürleşme eylemi" olarak tanımladığı şekilde evin tüm camlarını kırdığını bildirdi.

Corey Burke (New York Post)

ÖNCE İNKAR ETTİ

Polisler eve gittiklerinde Burke'ü "çok mutlu ve alkışlarken" buldu.

Memurlar olay yerine gittiğinde Burke, elleri havada ve yüzüne kan bulaşmış bir şekilde evden çıktı, ancak kanın nereden geldiği ya da evin camlarını kimin kırdığı konusunda hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Corey Burke (New York Post)

2 MİLYON KEFARETLE SERBEST BIRAKILDI

Ardından cinayeti kendisinin işlediğine dair soruşturma kapsamında dedektiflere itirafta bulundu.

Burke polise verdiği ifadede Donald Trump'ın seçim zaferinin kendisini "bunalttığını" ve sonunda sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Burke birinci derece cinayetle suçlandı ancak 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.