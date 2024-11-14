Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsrail’le ilişkileri kesti

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İkilm Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Bakü'ye gitmişti. Burada BM İklim Zirvesi'ne katılmış ve ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ticareti tümüyle kestik mesajı dünya basınının gündemine girdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'E ÖVGÜ

ABD merkezli VOA News, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i övdü. BM iklim görüşmelerinde dünya liderlerinin en önemli isimlerinin katılmadığını, boşluğu başka liderlerin doldurduğunu bildirdi. Haberde 50 liderin konuşma yapacağı ancak bunlardan en önemlilerinin Aliyev ve Başkan Erdoğan olduğu belirtildi.

VOA Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı

"TÜRKİYE İSRAİL'LE TÜM İLİŞKİLERİNİ KESİYOR"

ABD merkezli Newsweek, "Türkiye İsrail ile ilişkilerini kesti" başlığıyla haber yayınladı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Newsweek Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesini değerlendirdi

Bir diğer ABD merkezli haber kuruluşu ABC News, Başkan Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme süreci hakkındaki görüşlerine yer verdi ve Başkan Erdoğan'ın "Suriye ile uzlaşma konusunda umutluyuz" sözünü başlığına taşıdı.

abc News, Türkye'nin Suriye ile ilişkilerini manşete taşıdı. Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, İsrail ile tüm ilişkilerini kesiyor" ifadelerini başlığına taşıdı. Haberinde uçakta gazetecilere yapılan açıklamalara yer verdi.

Middle East Eye Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini askıya aldığını manşete böyle taşıdı

İSRAİL'E YAPILAN UYARIYI BAŞLIĞINA TAŞIDI

Yine İngiltere merkezli bir haber kuruluşu Middle East Monitor, Başkan Erdoğan'ın, "İsrail'in Lübnan'a yönelik işgalinin sonuçlarının geçmişteki benzer hareketlerden farklı olacağı" uyarısını haberinde öne çıkardı.

Middle East Monitor

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E DESTEĞİNE VURGU

İsrail merkezli i24 News, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak" ifadelerinin altını çizdi.

i24 News

UZAK DOĞU'DA DA KONUŞULDU

Çin merkezli Global Times da "Başkan Erdoğan Türkiye'nin, İsrail ile ilişkilerini kestiğini duyurdu" başlığıyla haberini paylaştı.

Global Times

Asyan'nın önde gelen diğer yayını The Hidustan Gazette, Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Haberde Türkiye'nin İsrail'e silah ambargosu çağrısına da değinildi.

The Hindustan Gazette