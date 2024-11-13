İsrail basını tarih verdi: İşgal güçleri 2026’dan önce Gazze’den çıkmayacak

İsrail işgal güçleri 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı'nın ardından Gazze Şeridi'ne girdi ve hastane, okul, ibadethane demeden bütün şehri yerle bir etti.

Şehirde ayakta bina sayısının çok az olduğu ifade edilirken son zamanlarda işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde yolları genişlettiği, baz istasyonları diktiği ve bölgede uzun vadeli altyapılar kurduğu görüldü.

KALICI ÜSLERİN TEMELLERİ ATILIYOR

Netzarim Koridoru'nda yolların askeri üslerin ve diğer altyapıların hızla geliştirilmesi dikkat çekerken Gazze'deki işgale katılan İsrail ordusu görevlileri, bu yapılanmanın geçici görünmediğini, kalıcı askeri üslerin temellerinin atıldığını belirtti.

İsrail merkezli Haaretz, birkaç ay önce yıkılmış binaların molozlarıyla dolu bir toprak set olan Gazze Şeridi'nin artık çok aktif bir inşaat sahası olduğunu yazdı. Çalışmaların tamamen farklı bir projeye hizmet ettiği ifade edilen analizde, Gazze Şeridi'nde bulunan Netzarim ve Philadelphia Koridoru gibi stratejik bölgelerde yolların, askeri üslerin ve diğer altyapı çalışmalarının yapıldığına vurgu yapıldı.

Siyonist medya ayağı Haaretz İsrail'in işgal planını deşifre etti

GENERALLER PLANINI HATIRLATTI

Analizde "Hedef -açıkça konuşulsun ya da konuşulmasın- açık: askeriyenin sahada uzun süre kalması için altyapıyı inşa etmek, en azından ilk aşamada." denildi.

Gazze Şeridi'ndeki yıkım (Haaretz)

Analize göre Kuzey Gazze'deki sivil nüfusun boşaltılmasıyla birlikte, bölge bir tür askeri yerleşime dönüştü. Analizde Kuzey Gazze'nin boşaltılmasının; bölgeye kuşatma uygulanmasını ve sivillerin boşaltılmasını öngören ve ayrıca insani yardımların geri çekilmesini meşru olduğunu savunan "Generaller Planı"nı yeniden hatırlattı.

Nezanim Koridoru'ndaki yıkım (AP)

AYAKTA KALAN YAPILAR SİSTEMATİK OLARAK YIKILIYOR

Haaretz'e konuşan üst düzey Siyonist savunma kaynakları, kapalı görüşmelerde "IDF'nin şu anda köyleri ve şehirleri sakinlerinden boşaltması gerektiğini" söyledi. Buna göre savaştan önce 500 binden fazla Gazzelinin yaşadığı bir bölgede yalnızca 20 bin kişi kaldı.

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yıkımı böyle görüntülendi (AP)

Haaretz'in saha komutanları ve muharebe askerleriyle yapılan görüşmelerden ve muharebe bölgesinin gezilmesinden, ordunun hala ayakta duran yapıları sistematik olarak yıktığı anlaşılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Reuters)

"IDF 2026'DAN ÖNCE GAZZE'DEN AYRILMAYACAK"

Gazze'de savaşan tugaylardan birindeki bir subay "Yerden bakıldığında, IDF 2026'dan önce Gazze'den ayrılmayacak. Burada yolların asfaltlandığını gördüğünüzde, bunun kara manevraları veya birliklerin çeşitli yerlere baskın düzenlemesi için tasarlanmadığı açıkça görülüyor. Bu yollar, diğer yerlerin yanı sıra, yerleşim yerlerinden bazılarının kaldırıldığı yerlere çıkıyor. Bunları yeniden inşa etme niyetinden haberim yok, bu bize açıkça söylenen bir şey değil. Ancak herkes bunun nereye gittiğini anlıyor." dedi.

GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere karşı uygulanan "soykırım savaşını durdurmak için acil müdahale" çağrısını yineledi. Sevabite, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini Gazze'deki "açlık ve soykırım politikasına ortak olmakla" suçladı.

Gazze'de etnik temizlik böyle görüntülendi (AP)

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail işgal giçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 44 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.

İngiltere merkezli sağlık kuruluşları ise Gazze Şeridi'nde ölü sayısının 180 bini geçmiş olabileceğini belirtiyor.