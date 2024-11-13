4 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da! Trump’tan Biden’a sorunsuz görev değişimi teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen toplantıda Biden ile Trump el sıkışarak selamlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Trump (Foto: AFP)

Biden Trump'a barışçıl bir görev değişimini dört gözle beklediğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Trump (Foto: AFP)

BIDEN, 'HOŞGELDİN, HOŞGELDİN' DEDİ

Reuters'ın haberine göre, Biden, Trump'la şöminenin önünde yaptıkları görüşmenin başında, "Hoş geldin, hoş geldin" dedi.

TRUMP 20 OCAK'TA GÖREVİ DEVRALACAK

Biden'in Trump'ı 'Kiev'i yalnız bırakma' diyeceği iddia edildi. Trump 2020'de seçim yenilgisinin ardından kaybettiğini kabullenmekte sıkıntı yaşanmıştı. Trump Biden'den 20 Ocak'ta görevi devralacak.