4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da! Trump'tan Biden'a sorunsuz görev değişimi teşekkürü
ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen toplantıda Biden ile Trump el sıkışarak selamlaştı. Görüşmede Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.
ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen toplantıda Biden ile Trump el sıkışarak selamlaştı.
Biden Trump'a barışçıl bir görev değişimini dört gözle beklediğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.
BIDEN, 'HOŞGELDİN, HOŞGELDİN' DEDİ
Reuters'ın haberine göre, Biden, Trump'la şöminenin önünde yaptıkları görüşmenin başında, "Hoş geldin, hoş geldin" dedi.
TRUMP 20 OCAK'TA GÖREVİ DEVRALACAK
Biden'in Trump'ı 'Kiev'i yalnız bırakma' diyeceği iddia edildi. Trump 2020'de seçim yenilgisinin ardından kaybettiğini kabullenmekte sıkıntı yaşanmıştı. Trump Biden'den 20 Ocak'ta görevi devralacak.