Trump’tan eski valiye jest! O ismi İsrail büyükelçisi olarak görevlendirecek

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.

Eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

Mike Huckabee ile Donald Trump



Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.



Güçlü bir İsrail destekçisi olan Huckabee, düzenlediği geziler ve destek toplama kampanyalarıyla tanınıyor.



1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Mike Huckabee



BATI ŞERİA'DA İŞGAL OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU



Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, bu yerleşim birimlerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.

"BATI ŞERİA DİYE BİR ŞEY YOK"



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.



Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.