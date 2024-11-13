Panathinaikos-Maccabi maçında Filistin'e destek: "Soykırımı durdurun" panosu açtılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

FİLİSTİN VE LÜBNAN BAYRAKLARI AÇILDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, salı akşamı Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.