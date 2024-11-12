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Fransa ve İsrail arasındaki jandarma krizi artıyor! Paris Büyükelçiliği bakanlığa çağırıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 23:53 Güncelleme: 12.11.2024 23:54
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Fransa ve İsrail arasındaki jandarma krizi artıyor! Paris Büyükelçiliği bakanlığa çağırıldı

Fransa ile İsrail arasındaki gerilim giderek artıyor. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmasını gözaltına almasının ardından Fransa harekete geçti. İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İsrail kolluk kuvveti (AA)İsrail kolluk kuvveti (AA)

FRANSIZ JANDARMALARININ GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Fransa bayrağı (AA)Fransa bayrağı (AA)

Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağı kaydedildi.

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU

İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.

Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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