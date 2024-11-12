Avrupa’nın ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi! Katliam tezahüratına ses çıkarmadılar Filistin bayrağını yasakladılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma her türlü desteği veren Batılı ülkeler, ikiyüzlülüklerine devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçtiğimiz perşembe günü Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşanan olayların yankıları sürüyor.

İsrail taraftarları evlerde asılı olan Filistin bayraklarını yırtmış, Arap taksi şoförlere saldırmış ve polis koruması eşliğinde "Gazze'de okullar kapalı, çünkü çocuklar öldürüldü. Arapları yok edeceğiz. Kızlarınızı alacağız, kanınızı içeceğiz" şeklinde tezahüratlar yapmıştı.

İSRAİLLİLER BAŞLATTI



Ardından toplanan Gazze destekçileri, Maccabi Tel Aviv taraftarlarını dövünce Avrupalı siyasiler, İsrail karşıtlarını suçlamıştı.

Önceki gün de Amsterdam'daki maçta yaşanan olayların Filistin yanlılarına mal edilmesini ve medyanın tutumunu protesto etmek isteyen göstericilere, Hollanda polisi sert müdahalede bulundu.

Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa coplarla müdahale ederken, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Hollanda utan, ellerin kanlı", "İnsanlar birleşti" ve "Halklar birliktir, biz yenilmeyeceğiz" sloganları attı.

AFP'ye konuşan Alexander van Stokkum isimli eylemci, "Bu protestonun antisemitizmle hiçbir ilgisi yok. Şehri birbirine katan İsrailli holiganları protesto ediyoruz" dedi.

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, maç öncesi ve sonrasında yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu söyledi.

İngiliz haber kanalı Sky News ise Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

4 BİN POLİS İLE KALKAN



Avrupa'da Filistin karşıtı yasaklar Fransa'ya da sıçradı. Başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına Filistin bayrağının getirilmesi yasaklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da maçı izleyecek. Başkent Paris'te ve karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak. Ayrıca maç günü statta 1400 çalışan bulunacak.