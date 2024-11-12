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Rusya'da mucizevi kurtuluş! Trenin altında kalan kadın yara almadan kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 22:31 Güncelleme: 12.11.2024 22:55
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Rusya’da mucizevi kurtuluş! Trenin altında kalan kadın yara almadan kurtuldu

Rusya'da bir tren istasyonunda müzik dinleyerek, dikkatsiz bir şekilde hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen genç kız perona yaklaşan treni fark etmeyerek altında kaldı. Mucizevi olayda, genç kız yara almadan kurtuldu. Olaya ilişkin açıklama yapan Rusya Demiryolları ise, "Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir" ifadesinde bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı.



Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı.

Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, "Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir" ifadelerini kullandı.

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