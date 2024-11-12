İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Putin’in hedefinde Avrupa var

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya Ukrayna savaşında Avrupa ülkeleri Putin'in Ukrayna'yı işgal ettiğini öne sürdü. Savaşın en başından beri Ukrayna'ya desteğini esirgemeyen Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uyguladı.

ABD seçimlerini büyük bir zaferle kazanan Donald Trump'ın Ukrayna'ya desteğini keseceği söylemleri Avrupa'yı daha da endişelendirirken Daily Express'e konuşan savunma ve güvenlik uzmanı Nicholas Drummod, "Putin'in Ukrayna ile işi bittiğinde dört Avrupa ülkesini daha işgal etmeyi planladığını" iddia etti.

Daily Express'e konuşan bir güvenlik uzmanı Putin'in işgal listesinde Avrupa ülkelerinin olduğunu iddia etti

"PUTİN RUSYA'NIN TEKRAR SÜPER GÜÇ OLMASINI İSTİYOR"

Drummond, Daily Express'e yaptığı açıklamada, Baltık ülkeleri, Moldova ve hatta Afrika'daki bazı bölgelerin Rus güçleri tarafından hedef alınabileceğini söyledi ancak Rusya'nın Ukrayna'ya kaynak yığması nedeniyle bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğine inandığını belirtti.

Rusya'nın NATO'nun 5. maddesinden dolayı Baltık ülkelerini işgal etmeyeceğini ifade eden Drummond, "Putin tehlikeli bir adam, çok tehlikeli bir adam ve Rusya'nın tekrar süper güç olmasını istiyor" dedi ve şöyle devam etti:

BALTIK ÜLKELERİNDEN NATO'YA ÇAĞRI

"Güvendeyiz, ancak cephe hatlarının sadece 200 kilometre uzakta olması göz önüne alındığında güvende olmak güçlü bir kelime olabilir."

Habere göre Baltık ülkeleri, bu yılın başlarında NATO müttefiklerini gelecekteki işgal tehditlerine karşı "uyanmaya" çağırdı.

Estonya, Letonya ve Litvanya ise Rus saldırısı korkusuyla vatandaşlarına nasıl savaşacaklarını öğretiyor.