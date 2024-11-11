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Zelenskiy'e yol göründü: ABD yeni seçim planlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.11.2024 15:26 Güncelleme: 11.11.2024 15:26
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Zelenskiy’e yol göründü: ABD yeni seçim planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia etti. Açıklamada yeni ABD yanlısı partinin kurulacağı bilgisi yer aldı.

SVR'den yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi.

ABD'nin, Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy'i değiştirmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

YENİ PARTİ KURULACAK

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'daki aktivistler arasında yeni ABD yanlısı partinin kurulmasına dair istişarelerin başladığı ileri sürüldü.

Ermenistan'daki duruma da değinilen açıklamada, ABD'nin Ermenistan'da Rusya'ya karşı Batı yanlısı kuruluşları teşvik etme yönünde çalışmalar yaptığı aktarılarak, "Washington, ısrarla Ermenistan'ı intihara itiyor." görüşü paylaşıldı.

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