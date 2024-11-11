NYT’den flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı Noel’den önce bitecek

Geçtiğimiz hafta Demokratçı rakibi Kamala Harris'e karşı ezici bir seçim kazanan Donald Trump'ı tebrik eden Putin, yeni başkana övgüler yağdırdı ve Rusya'nın yeniden kurulacak ilişkilere 'açık' olduğunu söyledi.

Putin, Trump'ın geçen yaz Pennsylvania'daki Butler'da düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulduktan sonra "bir erkek gibi" davrandığını söyledi ve Trump'ın Rusya ile ilişkileri iyileştirme ve Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki dile getirdiği isteklerinin "dikkati hak ettiğini" sözlerine ekledi.

Dnoald Trump ve Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek üzere telefonda konuştu

Trump ise sık sık Putin'in otoriter liderliğini övüyor ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamaktan kaçınıyor.

"TRUMP VE PUTİN BİRBİRİNİ ÇOK İYİ ANLIYOR"

Ukrayna savaşından sonra geçtiğimiz şubat ayında Putin'le röportaj yaparak görüşen tek Amerikalı olan Fox News sunucusu Tucker Carlson, "Putin ve Trump, Putin ve Biden'dan çok daha fazla birbirlerini anlıyorlar. Rus kurumları aile içi şiddeti suç olmaktan çıkardı, "küresel LGBTQ hareketini" aşırılıkçı olarak yasakladı ve kürtajı sınırlamaya çalıştı; bu eylemler, ABD'deki Cumhuriyetçilerin izlediği politikaları yansıtıyor." dedi.

Dnoald Trump ve Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek üzere telefonda konuştu

TRUMP: ARTIK SAVAŞI BİTİR

Washington Post'un haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde Trump'ın, Putin'e Ukrayna'daki çatışmaların daha fazla tırmanmaması için çağrıda bulunduğu aktarıldı. Trump'ın bu talebinin, özellikle ABD seçim sürecinde önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Dnoald Trump ve Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek üzere telefonda konuştu

KREMLİN KENDİ ŞARTLARINA GÖRE ANTLAŞMA YAPACAK

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Kremlin'in bu seferki en büyük önceliği Ukrayna'da kendi şartlarına göre bir anlaşma yapmak gibi görünüyor. Trump, seçim kampanyası boyunca nasıl olacağını söylemeden, savaşı bir günde bitirebileceğini defalarca söyledi.

TRUMP SAVAŞI RUSYA'NIN LEHİNE BİTİRECEK

Uzun süredir Rusya devlet kanalında gazeteci olan Vladimir Pozner, Moskova'dan verdiği bir röportajda, arkadaşlarının ve tanıdıklarının hiçbirinin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kazanmasını istemediğini söyledi.

Trump'ın, savaşı "muhtemelen Rusya'nın lehine" bitirebilecek biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Dnoald Trump ve Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek üzere telefonda konuştu

NOEL'DEN ÖNCE ATEŞKES İDDİASI

ABD'nin Ukrayna'nın en önemli silah tedarikçisi olarak nüfuz sahibi olduğunu hatırlatan NYT, Ukrayna'nın direnmek için sadece Batılı güçlere güvenmesinin hata olabileceğini ifade etti.

Moskova gazetesi editörü olan Konstantin Remchukov, "Noel için ateşkes yapalım' diyebilirler. Ve henüz başkan bile değil, ama puanları topluyor, çünkü her yerde barış var, çünkü o barışın başkanı. Bence böyle olacak." dedi.

Dnoald Trump ve Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek üzere telefonda konuştu

İŞTE SAVAŞI BİTİRECEK SENARYO

NYT'ye konuşan yetkililere göre Kremlin'e yakın bir Moskova gazetesi editörü olan Konstantin Remchukov, ilk adımın Ukrayna askerlerini, bir miktar toprak parçasına sahip oldukları Rusya'nın Kursk bölgesinden çıkarmak olacağını söyledi.

Ukrayna askerlerinin Kursk'tan çıkarılmasının ardından Putin'in Ukrayna ile bir masaya oturabileceği değerlendiriliyor. Buna göre ABD, askeri ve desteğini çektiği Ukrayna'ya Trump'ın lehine bir ateşkes imzalaması yönünde baskı oluşturabilecek.