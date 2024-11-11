Turizmin karanlık yüzü! Acıyı bile kara çevirdiler

Son zamanlarda etik değerleri oldukça sorgulanan yeni bir turizm trendi ortaya çıktı. Buna göre korkunç olaylarla bağlantılı yerlere veya ölüm ve acının yaşandığı yerlere gitmeyi ifade eden karanlık turizm, birçok zenginin seyahat edilmesi gerekenler listesinde.

Future Market Insights'a göre Çernobil, Ukrayna, Afganistan, Irak, Suriye ve Filistin yakın zamanda geçirdikleri savaş ve afetler nedeniyle, zengin ünlülerin sık sık ziyaret ettiği ve yaşanan trajedilerin önünde poz verdiği bölgeler arasında.

Suriye'nin güneyinde savaş turizmine katılan turistler

Polonya'daki Auschwitz Toplama Kampı, Japonya'daki Hiroşima Barış Müzesi ve ABD'deki 11 Eylül Anıtı, karanlık turizmin en bilinen örneklerinden birkaçıyken İsrail'in başlattığı soykırımın ardından Lübnan'ın da karanlık turizmin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

PİYASA DEĞERİ 40.82 MİLYAR DOLARI BULACAK

Future Market Insights'ın Karanlık Turizm Pazarı Görünümü raporuna göre pazarın 2024'te 31.89 milyar dolara, piyasa değerinin ise 2034'te 40.82 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İnsanlar İsrail'in Arad yakınlarındaki Negev çölünde İran füzesinin kalıntılarının yakınında fotoğraf çekiyor

Rapora göre belgeseller, filmler ve televizyon dizileri aracılığıyla karanlık turizm destinasyonları popülerleştiriliyor.

Medya tasvirleri genellikle bu yerleri romantikleştirdiği veya sansasyonelleştirdiği vurgulanan raporda, bunların ziyaretçi merakının ve talebinin artmasına yol açtığı ifade ediliyor.

İnsanlar İsrail'in Arad yakınlarındaki Negev çölünde İran füzesinin kalıntılarının yakınında fotoğraf çekiyor

KARANLIK TURİZMİN PSİKOLOJİK ÇEKİCİLİĞİ

Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nde nörobiyoloji araştırmacısı James Giordano, Amerikan merkezli Weird'e verdiği demeçte "Korkuyu veya dehşeti ve çirkinliği çağrıştıran bir yerde olma fikri insanlar için heyecan verici. Korku ve onunla birlikte gelen adrenalini hissetmek çekici geliyor. Aynı şekilde, tarihi bir terör bölgesini ziyaret ederek öğrenilebilecek tarihi derslerle bazı şekillerde ilişki kurma kapasitesi de mevcut. Ancak bir diğer önemli unsur da güvenlik. İnsanlar korkmayı bekliyor, ancak aynı zamanda her zaman güvende olacaklarını da biliyorlar. Karanlık turizmin cazibesi 'tüm heyecanı elde etmek ama gerçekliği elde edememek'tir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın güneyinde yıkılan binaların fotoğrafını çeken turist

GAZZE'NİN SAVAŞTAN ZARAR GÖRMÜŞ SINIRINA AKIN

Son aylarda İsrail, 7 Ekim saldırılarının ardından karanlık turizmin odak noktası haline geldi. Ünlü komedyen Jerry Seinfeld, Aksa Tufanı'nın ardından Gazze sınırını ziyaret etti ve bölgede poz verdi.

Ünlü Komedyen Jerry Seinfeld GAazze sınırında

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas da İsrail'in başlattığı soykırımda karanlık turizminin bir parçası olmuştu. Douglas, Gazze'de savaş tünellerini gezen turistler arasında.

ABD'li oyuncu ve yapımcı Michael Douglas Gazze tünellerinde görüntülendi

Elon Musk ve eski ABD adayı Nikki Haley gibi isimler de Gazze'nin harap olmuş güney bölgesinin yakınlarında görüldü.

25 BİN TURİST AFGANİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt'a göre karanlık turizmin temelinde merak duygusu var. İnsanların Afganistan, Suriye gibi dünyanın üçüncü ülkeleri konusunda çok kısıtlı bir bilgiye sahip olduğunu anlatan Kurt, "Bu merak uyandırıyor ve insanları seyahate itiyor" dedi.

Çinli Turist Afganistan'da Taliban üyeleriyle poz verdi

Bu kapsamda ilgi çeken destinasyonlardan biri de Afganistan. Yaklaşık 20 yıldır Afganistan ile ticari faaliyette bulunan Royal Diamond Group Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çakan geçen yıl ülkeyi yaklaşık 25 bin turist ziyaret ettiğini ifade etmişti.

3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA DONBAS TURU

War Tours'un paylaştığı verilere göre Ukrayna'daki en popüler savaş turlarından biri, ziyaretçileri çatışmanın ön saflarına götüren ve savaşın yerel halk üzerindeki etkisine ilk elden bir bakış sunan Donbas Savaş Turu.

2022 Rusya Ukrayna savaşından bu yana binlerce kişi turist olarak Ukrayna'yı ziyaret etti

Yayınlanan rapora göre çatışma nedeniyle yerinden edilmiş yerel halkın yanı sıra Ukraynalı askerler ve gönüllülerle de tanışma fırsatı bulan ziyaretçiler 3 bin dolar ödüyor.

2022 yılından bu yana binlerce kişi Ukrayna'yı ziyaret etti.