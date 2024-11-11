İsrail Dışişleri Bakanı Saar’dan PKK’yı meşrulaştırma çabası

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması üzerine Savunma Bakanı olarak Dışişleri Bakanı Yitsrael Katz'ın atanmasıyla boşalan koltuğa aşırı sağcı politikalarıyla bilinen ve Netanyahu'nun eski rakibi olan Gideon Saar atandı.

Yerel basında çıkan habere göre devir teslim töreninde konuşan Saar, "Kürtler büyük ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir millet." ifadesini kullandı.

"İRAN VE TÜRKİYE'NİN KURBANI"

Saar, Kürtlerin, İsrail'in "doğal müttefiki" olduğu iddiasında bulunarak, "(Kürtlere) Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var." görüşünü paylaştı.

İsrailli Bakan, "Kürtlerin, Türkiye ve İran'ın kurbanı olduğunu" öne sürdü.

Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıklara da değinen Saar, İsrail'in bu topluluklarla da ilişkilerinin artırılmasından yana olduğunu belirterek, "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın." diye konuştu.

GIDEON SAAR KİMDİR?

İsrail hükümeti, 29 Ekim'de Saar'ın liderliğindeki "Ulusal Sağ" partisinin koalisyona katılımını ve Saar'ın kabinede yer almasını onayladı. O dönemde, Netanyahu'nun Saar'ı Savunma Bakanı olarak atayacağına dair iddialar gündemdeydi ancak Netanyahu, Gallant ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından Saar'ı Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Netanyahu'ya 26 Mart'ta kendisini Savaş Kabinesi'ne (daha sonra dağıtıldı) katması için verdiği sürenin dolmasının ardından hükümetten istifa ettiğini açıklayan Saar, daha önce de 7 Ekim 2023'te başlayan savaştan sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde görev yapmıştı.

Saar, 12 Mart'ta, dönemin İsrail Savaş Kabinesi Üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile olan siyasi ortaklığını sonlandırdı.

Gideon Saar, Aralık 2020'de, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden ayrılarak "Yeni Umut" adlı bir parti kurdu; bu parti daha sonra "Ulusal Sağ" adını aldı.

1966 doğumlu bir avukat olan Saar, daha önce İsrail'de Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı ve Likud Partisi'nden Knesset üyesi olarak görev yaptı.

Yıllar boyunca Filistinlilerle herhangi bir siyasi çözüme karşı sert duruş sergileyen Saar, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü "Dökme Kurşun" adlı saldırıların ardından Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını eleştirmişti.

Saar, Kahire görüşmelerindeki düzenlemelerin Gazze Şeridi'ni kapatma ve kaçakçılığı durdurma konusunda etkili olup olmayacağının oldukça şüpheli olduğunu savunmuştu.

Gazze'ye 2014 yazında düzenlenen İsrail saldırılarını başarısız olarak niteleyen Saar, bu sürecin yönetim şeklini de eleştirmişti. Yeni Dışişleri Bakanı Saar, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne (INSS) 2015 yılında kıdemli araştırmacı olarak katılarak siyasi analizler yayınlamaya başladı.

İsrail ve Batı için göç sorununu ele aldığı kısa bir makalesini 2016 yılında yayınlayan Saar, burada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ile İsrail içindeki Araplar arasında aile birleşimini engellemeyi desteklediğini belirtti.

Saar, geçen yıl İsrail'in savaş sonunda ulaşmak istediği hedefleri, "Hamas ve İslami Cihad'ın askeri yeteneklerinin yok edilmesi, Hamas'ın yönetim yeteneklerinin ortadan kaldırılması, tehdidin bertaraf edilmesi, esirlerin iadesi ve Gazze sınırında yeni bir güvenlik düzeni kurulması" şeklinde sıraladı.

Geçici ateşkesin esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olması durumuna dair Saar, şu ifadeleri kullandı:

"Esirleri geri getirmek için hiçbir yöntemi dışlamıyoruz. Savaş hedeflerine ulaşmadığımız sürece geçici doğası olan herhangi bir ateşkes yapılmayacaktır."