ABD ve İngiltere'den Yemen'de hava saldırı: Husiler duyurdu
Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada ABD ve İngiltere tarafından ülkenin kuzeyine 9 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada ve Amran illerine 9 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Amran iline 7 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları, Amran ilinin Harf Sufyan ilçesinde yoğunlaştı.
Habere göre savaş uçakları ayrıca Sada ilinin Es-Safra ilçesinde yer alan Er-Rahbe semtine de iki hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD ve İngiltere'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.