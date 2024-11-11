ABD ve İngiltere’den Yemen’de hava saldırı: Husiler duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada ve Amran illerine 9 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Amran iline 7 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları, Amran ilinin Harf Sufyan ilçesinde yoğunlaştı.

Habere göre savaş uçakları ayrıca Sada ilinin Es-Safra ilçesinde yer alan Er-Rahbe semtine de iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.