Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın göreve hangi tarihte gelecek?

ABD'de milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih yapmak üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti 295 delege ile zafer kazanarak seçimleri önde tamamladı. ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanan Trump'ın yemin töreninin tarihi ise seçim sonrası merak konusu oldu.

Trump Göreve Ne Zaman Başlayacak?

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kesin sonuçların ardından 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlayacak. Trump, 4 yıl süreyle ülkeyi yönetecek ve başkanlık dönemi resmen başlamış olacak.

Trump'ın Kazandığı Eyaletler

Trump, seçimde 27 eyaletten zaferle ayrıldı. Cumhuriyetçi aday, özellikle Güney, Orta Batı ve bazı Batı eyaletlerinde büyük bir üstünlük sağladı. İşte Trump'ın kazandığı eyaletler:

🔸West Virginia

🔸Tennessee

🔸South Carolina

🔸Oklahoma

🔸Mississippi

🔸Kentucky

🔸Indiana

🔸Florida

🔸Alabama

🔸Arkansas

🔸Louisiana

🔸North Dakota

🔸Wyoming

🔸Nebraska

🔸South Dakota

🔸Ohio

🔸Texas

🔸Missouri

🔸Utah

🔸Montana

🔸Kansas

🔸Iowa

🔸Idaho

🔸North Carolina

🔸Georgia

🔸Pennsylvania

🔸Wisconsin

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Harris'in Kazandığı Eyaletler

Demokrat Kamala Harris, 18 eyalette ve Washington D.C. bölgesinde seçim kazandı. Trump'a karşı olan eyaletlerde, özellikle kıyı bölgelerinde ve büyük şehirlerde Harris'in güçlü bir desteği vardı. İşte Harris'in kazandığı eyaletler ve bölge:

🔸Vermont

🔸Connecticut

🔸Massachusetts

🔸Maryland

🔸Rhode Island

🔸New Jersey

🔸Delaware

🔸Illinois

🔸New York

🔸Colorado

🔸California

🔸Oregon

🔸Washington

🔸New Mexico

🔸Virginia

🔸Hawaii

🔸New Hampshire

🔸Minnesota

🔸Washington D.C.