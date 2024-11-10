Washington-Kremlin hattında önemli temas! Trump ile Putin görüştü

ABD'de seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Washington Post'ta yer verilen habere göre ABD'deki seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump'ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Habere göre görüşmede Trump, Putin'den Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını istedi. Ukrayna'nın da bu kiritk görüşmeden haberdar olduğu belirtildi.