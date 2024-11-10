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Meksika'nın bara silahlı saldırı: 10 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 14:16
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Meksika’nın bara silahlı saldırı: 10 ölü

Meksika'nın merkezindeki Santiago de Queretaro kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıda kullanılan aracç terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulundu

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da bir bara kamyonetle yanaşan saldırganlar, içeri girerek ateş açtı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve silahlı en az dört kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı" dedi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

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