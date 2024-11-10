Fransa’da süresiz grev krizi! Demiryolu çalışanlarından ulaşımı felç edecek protesto

Fransız demir yolu şirketi SNCF bünyesindeki 4 ana sendika, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı.

Ülkede faaliyet gösteren sendikalar CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT'den açıklama yapıldı.

SENDİKALAR TALEPLERİNE YANIT ALAMADI

Buna göre, sendikalar SNCF yönetimiyle 5 Kasım'da yaptıkları toplantıda taleplerine somut bir yanıt alamadı.

Sendikalara, hükümetin SCNF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'i yeniden yapılandırma planına ve tren seferlerinin özelleştirilmesine karşı 21 Kasım'da iş bırakma çağrısında bulundu.

SÜRESİZ GREVE GİDECEKLER

Söz konusu sendikalar aynı gerekçelerle 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı.

AB Komisyonu, AB yasaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.

Hükümet, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için birimi yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.