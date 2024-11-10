Kanada’da insanda görülen ilk H5 kuş gribi tespit edildi

Eyaletten yapılan açıklamada, gencin virüsü büyük ihtimalle bir kuştan veya hayvandan kaptığı ve bir çocuk hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Eyalet, maruziyetin kaynağını araştırdığını ve gencin temaslarını tespit ettiğini söyledi. Kanada Sağlık Bakanı Mark Holland, X'te yaptığı paylaşımda, halk için riskin düşük olduğunu söyledi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

eyaletin başhekimi Bonnie Henry yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu nadir görülen bir olay ve Kanada'da bir kişide tespit edilen ilk H5 vakası olsa da, ABD ve başka yerlerde az sayıda insan vakası görüldü. Bu nedenle, burdaki maruziyetin kaynağını tam olarak anlamak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz."

BULAŞ RİSKİ DURUMUNDA SALGINA DÖNÜŞEBİLİR

H5 kuş gribi, dünya çapında yabani kuşlar arasında yaygın olarak görülen bir hastalıık ve kümes hayvanları ile ABD süt ineklerinde salgınlara neden oluyor.

Şimdiye kadar kişiden kişiye bulaştığına dair bir kanıt olmasa da bilim insanları, bunun gerçekleşmesi durumunda bir salgının ortaya çıkabileceğini belirtiyor.