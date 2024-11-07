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İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! 11 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 04:29 Güncelleme: 07.11.2024 04:46
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İsrail Gazze’de katliama devam ediyor! 11 kişi hayatını kaybetti

Orta Doğu'da soykırıma devam eden katil ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan bombalı saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Filistin Stadyumu yakınında toplanan sivilleri hedef alması sonucu en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

El-Aksa televizyonunun haberinde ise İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'deki Hayfa Camii yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu 5 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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