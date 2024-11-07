İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ürdün Kralı 2. Abdullah’tan Orta Doğu görüşmesi

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın, Ürdün Kralı Abdullah ile Londra'daki ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (AA)



Açıklamada, liderlerin yaptıkları görüşmede Orta Doğu'daki durumu değerlendirdikleri, Lübnan ve Gazze'de ateşkes ihtiyacını ele aldıkları kaydedildi.

Starmer'ın Gazze'deki yıkıcı insani duruma değindiği belirtilen açıklamada, Başbakan'ın, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine devam etmesine ve daha fazla yardıma izin vermesinin önemini yinelediği bildirildi.



Açıklamada, iki liderin, işgal altındaki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti dahil Batı Şeria'daki durumun son derece endişe verici olduğunu kaydettiği aktarıldı.



Ayrıca, açıklamada, liderlerin, Lübnan'da akan kanın durdurulması için de siyasi çözümün desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.