Almanya’da koalisyon hükümeti krizi! Scholz Maliye Bakanı Lindner’i görevden aldı

Son dakika...Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti düştü.

Basında yer alan haberlere göre Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansöyle Olaf Scholz, Liberal Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

Almanya'da "trafik ışığı" koalisyonu olarak bilinen SPD, FDP ve Yeşiller'in liderleri akşam saatlerinde Berlin'deki başbakanlık binasında bir araya geldi.

Lindner'in Scholz'a 2025 yılı başlarında yeni seçimlerin yapılmasını önerdiği söyleniyor.

Reuters'ın haberine göre, iki kaynak, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle Şansölye Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldığını bildirdi.

Scholz'un ofisi, Türkiye saati ile 23:15'te gazetecileri basın toplantısına davet etti.

Lindner'in görevden alınmasıyla FDP'nin koalisyondan çekilip çekilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Gün içerisinde Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki henüz resmiyet kazanmamış zaferini kutlayan Scholz, iki ülke arasındaki ilişkilere, refaha ve güvenliğe vurgu yapmıştı.

Reuters haber ajansının 1 Kasım Cuma günü tarihli bir haberine göre, Maliye Bakanı Lindner'e ait 18 sayfalık özel belgede, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in (Yeşiller) yatırım planına karşı çıkıldığı, vergi indirimleri ve mali disiplin talebinde bulunduğu yazılı.

Lindner belgede, "anahtar siyasi kararların kısmi temelden revizyonuyla ekonomik bir dönüşüm" çağrısında bulunuyor. Bu gelişme, "iktidar ortakları arasındaki görüş ayrılığı" olarak yorumlandı.

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