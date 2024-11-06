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Nvidia Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 03:50
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Nvidia Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

California merkezli teknoloji merkezi ve çip üreticisi Nvidia, 3,43 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geçti. Böylece Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı. Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

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