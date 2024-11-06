Katarlılar anayasa değişikliği referandumunda yüzde 90,6 "evet" oyu kullandı

İçişleri Bakanı ve Genel Referandum Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu'nda canlı yayınında referandum sonuçlarını açıkladı. Referanduma katılım oranının yüzde 84 olduğunu belirten Al Sani, geçerli oyların yüzde 90,6'sının anayasa değişikliklerini onayladığını duyurdu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine 'evet' oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar. Birlik ve adalet gibi değerlerimizi koruyacak ve onlara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise X hesabından yaptığı açıklamada referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Liderlik ile halk arasındaki güçlü bağı ve yönetici ile halk arasındaki sevgi ve güveni yansıtan bu referandumun başarısından dolayı Sayın Emirimi ve Katar halkını tebrik ediyorum. Referandum, sadakat ve aidiyet ruhunu gözler önüne serdi; Yüce Emir'e, vefalı halkımıza ve aziz vatanımıza, anayasaya sözde ve eylemde sadık kalma taahhüdümüzü yineliyoruz."

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada da referandumda Katar'ın tanık olduğu ulusal birlik gösterisini kutlamak amacıyla 6-7 Kasım'da resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.

Katar'da anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, 28 Ekim'de Şura Meclisinden geçtikten sonra Katar Emiri Temim'e sunulmuştu.

Katar Emiri, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişikliklerin iki amacı olacağına dikkati çekmişti.

Temim, "(Anayasada yapılacak değişikliklerin amacı) Bir yandan halkın birliğini diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.