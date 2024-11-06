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Meta'dan Gazze sansürü! Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 22:18 Güncelleme: 06.11.2024 22:50
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Meta’dan Gazze sansürü! Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı

Katil ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki soykırımı devam ederken işgalciler bir yandan da gazetecileri hedef alıyor. Bu kez Filistinli gazeteci işgal yanlısı Meta'nın hedefi oldu. Bölgedeki katliamları dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerden biri olan Katar merkezli Al Jazeera Arapçanın muhabiri Enes El-Şerif'in Instagram hesabı askıya alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde süren katliamlarını dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerden biri olan Katar merkezli Al Jazeera Arapçanın muhabiri Enes El-Şerif'in İnstagram hesabı askıya alındı.

Şerif, X'ten yaptığı açıklamada 1,2 milyon takipçiye sahip Instagram hesabının askıya alındığını belirtti. Gazze'nin kuzeyindeki İsrail'in devam eden katliamlarını dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Şerif'in hesabının askıya alınması tepkilere neden oldu.

Şerif'in X hesabından yaptığı paylaşımı | Görüntü-A HaberŞerif'in X hesabından yaptığı paylaşımı | Görüntü-A Haber

Şerif'e destek veren birçok kullanıcı, bu adımı Şerif'in Gazze'nin kuzeyinde yaşananları dünyaya duyurma çabalarını engelleme girişimi olarak yorumladı.

Gazze'nin kuzeyinde kalan sayılı gazetecilerden biri olan Şerif, İsrail ordusunun hedefindeki isimlerden biri. Şerif'in Gazze'nin kuzeyindeki evi İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

GAZETECİLERİ "TERÖRİSTLER" DİYEREK HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu, Al Jazeera televizyonu için çalışan 6 basın mensubunun, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadıyla irtibatlı "teröristler" olduğunu öne sürerek, bu gazetecileri hedef göstermişti.

Hedef gösterilen 6 Gazzeli gazeteci arasında Şerif de yer alıyordu.

KATLİAM ORTAĞI META'DAN GAZZE SANSÜRÜ

Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda bazı görüntüleri sansürlediği ortaya çıkmıştı. Eski bir Meta çalışanı Ferras Hamad, Filistinli aktivistlere sansür uygulandığına yönelik iddiaları incelemesinin ardından işten atıldığını belirtmişti.

Hamad, kendisini hukuksuzca işten çıkardığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

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