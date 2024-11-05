ABD teyakkuzda! Seçimler iç savaşa mı dönüşecek? Rusya müdahale mi ediyor?

ABD'de bugün başlayan oy verme maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Bıçak sırtı geçen seçimlerde Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyet Parti adayı Donald Trump atbaşı giderken, ülkede iç savaş sesleri de yükselmeye başladı.

Reuters'ın haberine göre seçimlerde çıkabilecek muhtemel bir karışıklığa karşı binlerce güvenlik görevlisi işbaşı yaptı, dronelar ve keskin nişancılar teyakkuzda bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Demokratlardan gelen silah çağrıları gelirken Kamala Harris-Donald Trump yarışının iç savaşa yol açacağı da iddia edilmişti. ABD'yi alarma geçiren gelişmelerin başında ise sokak hareketlerini örgütleyen bir grup Telegram kullanıcısının, takipçilerini ayaklanmaya çağırması oldu.

SOSYAL MECRALARDA DEZENFORMASYON TEHLİKESİ

Telegram gruplarının yanı sıra birçok sosyal mecrada paylaşılan görüntü ve sahte haberler, ABD'nin seçimleri 'huzursuz' geçirmesine neden oluyor. Yetkililer, gördükleri şüpheli durumları sosyal mecralarda paylaşmadan önce güvenlik görevlilerine haber vermeleri yönünde uyarıda bulundu.

Eski başkan Donald Trump'ın seçim çalışmalarını destekleyen bir grubun koordinatörü olan Brandon Matlack, geçtiğimiz salı günü X hesabında bir video yayımlayarak 3.000 takipçisinden "çok şüpheli" bir adamın kimliğini tespit etmek için yardım istedi.

Pensilvanya'nın Northampton County'deki bir seçim bürosunun önünde kamp kuran Matlack'ın gönderisi milyonlarca kez görüntülendi. Benzer paylaşımların ardından ABD'den 2024 seçiminde daha önce görülmemiş bir dezenformasyona maruz kalındığına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

TELEGRAM'DA MI ÖRGÜTLENİYORLAR?

New York Times, söz konusu dezenformasyon mesajlarının Telegram'da paylaşıldığını belirtti ve "Mesajların hepsi, seçim Günü ve sonrasında ortaya çıkabilecek olası eylemlerin ve kaosun habercisi haline gelen, yaklaşık bir milyar kullanıcıya sahip, hafif moderasyonlu sosyal medya platformu Telegram'da yayımlandı. Diğer sosyal uygulamalardan daha fazla, Telegram, dijital koordinasyonu gerçek dünya eylemine dönüştürme eğiliminde olan aşırılık yanlıları için birincil bir örgütlenme aracıdır." ifadelerini kullandı ve Telegram'ı hedef gösterdi.

New York Times, ABD seçimlerinde çıkabilecek karışıklığa karşı Telegram kanallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu

50 TELEGRAM KANALI HAREKETE GEÇTİ

Aşırı sağcı grupların, takipçilerini şiddete karşı hazırlıklı olmaya çağırdığı öne sürülen New York Times'ın analizinde, 500 binden fazla üyesi olan yaklaşık 50 Telegram kanalındaki bir milyondan fazla mesajda, başkanlık seçiminin güvenirliğini sorgulamayı, oylama sürecine müdahale etmeyi ve potansiyel seçim sonucunu tartışmayı amaçlayan hareketler gözlemlendi.

The New York Times'ın iddiasına göre Telegram kanallarının neredeyse hepsi 2020 seçimlerinden sonra oluşturulmuştu.

Pensilvanya, Georgia, Wisconsin, Kuzey Karoline ve Michigan gibi çekişmeli bölgeler de dahil olmak üzere bir düzine eyalette paylaşılan mesajlarda New York Times'ın iddiasına göre yanlış bilgiler, komplo teorileri ve şiddet içerikli görüntüler yer alıyor.

4 binden fazla Telegram paylaşımını yapan üyelerin yerel seçim toplantılarına ve protesto mitinglerine katıldığı, maddi bağışlarda bulunarak insanları harekete geçmeye teşvik ettiği iddialar arasında.

"CEHENNEM GİBİ SAVAŞMAYA HAZIR OLUN"

Georgia'da, yerel bir Telegram kanalının takipçileri, gıyaben oy kullanma sınırlamaları için tartışmak üzere seçim kurulu toplantılarına katılmaya çağrıldı. New Mexico'da, insanlara oy verme istasyonlarını kameralarla izlemeleri, gerekirse polis raporları tutmaları ve "cehennem gibi savaşmaya" hazır olmaları söylendi.

Pensilvanya'ya odaklanan bir Telegram grubundan gelen bir paylaşımda, "Eğer daha önce 'Ne yapabilirim?' diye sorduysanız, işte fırsatınız" ifadeleri yer aldı.

UZMANLAR EN KÖTÜ SENARYOYA İŞARET ETTİ

Kaliforniya'daki Chapman Üniversitesi'nde kamu görevlilerine yönelik tehditler konusunda araştırmalar yapan sosyoloji profesörü Peter Simi, Reuters'e verdiği demeçte en kötü senaryonun Trump'ın kaybetmesi ve yenilgiyi kabul etmemesi olacağını söyledi.

Uzmanlar ABD seçimlerinde Harris'in kazanması sonucu Trump'ın ikinci bir '6 Ocak'a sebep olmasından endişeleniyor

Trump destekçilerinin 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlediği saldırının tekrarlanmasından ziyade, çatışmanın "birden fazla yere yayılmış, dağınık olaylar" şeklinde gerçekleşebileceğini ve kolluk kuvvetlerinin bu tür olaylara müdahale etmesinin daha zor olacağını kaydetti.

RUSYA MÜDAHALESİ İDDİASI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ve FBI, pazartesi günü yayımladıkları ortak açıklamada, "Rusya liderliğindeki yabancı düşmanların ABD seçimlerinin dürüstlüğüne ilişkin kamuoyunun güvenini sarsmak ve Amerikalılar arasında bölünme yaratmak amacıyla ek etki operasyonları yürüttüğünü" açıkladı.

Seçime günler kala ABD İstihbarat birimleri, uyarılarını önemli ölçüde artırdı. Rusya'nın seçimlerin güvenli geçirilmediği iddialarını dolaşıma sokabileceğine ilişkin 3 ayrı uyarı yayımlandı.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı müdürü Jen Easterly, kuruluşunun salı günü halkı seçimlere yönelik tehditler konusunda bilgilendirmek için düzenli güncellemeler yapacağını söyledi.

WASHİNGTON'DA ESNAF 'GÜVENLİK' İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Seçimlerde çıkabilecek herhangi bir karmaşıklığa veya isyana karşı başkent Washington'da birçok mağaza, camekanları için çeşitli önlemler aldı.

Washington'da bazı mağaza ve dükkanlar seçimde olası isyana karşı böyle önlem aldı

Washington, DC ve diğer yerlerdeki bazı vitrin camları kontrplakla kaplandı.

Washington'da bazı mağaza ve dükkanlar seçimde olası isyana karşı böyle önlem aldı