ABD'de basınından bomba "gizli silah" iddiası: İstihbarat biriminin elinde

ABD merkezli Wired Dergisi, ülkenin istihbarat birimlerince kullanılan eşsiz bir teknolojiyi merceğine aldı.

Habere göre FBI, çok büyük olanlar da dahil olmak üzere gemileri "gizlice ve şiddete başvurmadan" etkisiz hale getirebilen gizemli bir sisteme sahip.

Wired'ın yazısında CIA'in gemi durdurma sistemiyle ilgili, 'şiddet içermeyen' işleyiş yöntemi de dahil olmak üzere, özel ayrıntılara yer verilmedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

The War Zone haber sitesi, sistemin nasıl çalıştığına dair olasılıkları değerlendirdi. Buna göre sistem, yüksek güçlü mikrodalga (HPM) enerjisi patlamalarıyla ya da nükleer denizaltı tabanlı bir sistemle çalışıyor.

Diğer taraftan haberde CIA'in gemi durdurma sisteminin, benzer etkiler üretmek için başka bir tür yüksek hedefli elektronik veya siber savaş saldırısı başlatma kapasitesine de sahip olabileceği belirtildi. Önemli sensörleri ve iletişimleri kör eden bir elektronik saldırının da bir gemiyi durdurabileceğine veya yavaşlatabileceğine dikkat çekildi.

"HELLFIRE FÜZE SERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ROL OYNADI"

Weird, CIA'in son yıllarda bildirdiği sistemin envanterini genişletip genişletmediği veya şu anda araç setinde buna benzer başka bir sistem olup olmadığı bilgisinin paylaşılmadığını bildirdi. Analizde sisteme ilişkin şöyle denildi:

"CIA, bu noktada, düşmanları öldürücü ve öldürücü olmayan şekilde hedef almanın yeni yollarını geliştirmesi veya geliştirmesini desteklemesiyle kesinlikle iyi bilinen bir kurum. Örneğin, CIA, yüksek patlayıcı bir savaş başlığı yerine bir dizi açılır bıçak benzeri bıçak içeren Hellfire füzesinin özel AGM-114R9X versiyonunun geliştirilmesinde rol oynamıştır."

"SİSTEMİN İFŞA OLMASINI İSTEMİYORLAR"

Haberde söz konusu sistemin halihazırda Batı yarımküre dışında konuşlandırılmış olduğuna ve bunun muhtemelen CIA'in aklında çok belirli bir hedef olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi.

CIA'in elinde bulundurduğu teknolojinin kapasitesini ifşa etmemek için de Batı yarımkürenin dışına konuşlandırabileceği belirtilen haberde, sistemin özellikle ciddi bir kriz veya çok yüksek öncelikli, gizli operasyonlar olmadığı sürece kullanılmayacağı tahminine yer verildi.

SİSTEMİN AVANTAJLARI BİR BİR SIRALANDI

Haberde sistemin avantajları ise şöyle sıralandı:

"Belirli işlev moduna bakılmaksızın, gizli ve ölümcül olmayan bir gemi durdurma kabiliyetinin nasıl oldukça çekici olabileceğini görmek hiç de zor değil. Örneğin, ziyaret, gemiye binme, arama ve el koyma (VBSS) operasyonları için çok faydalı olabilir . Bir gemiyi durdurmak ve hatta muhtemelen sensörlerini ve gücünü kesmek, gemiye binmeyi ve geminin kontrolünü ele geçirmeyi çok daha kolay hale getirebilir. Bir VBSS veya diğer özel operasyon gemiye binme ekiplerinin bulunmadığı ve oraya varmak için çok fazla zaman harcayacağı alanlarda, böyle bir sistem kritik kabiliyetler gelene kadar gemiyi tercih edilen sularda oyalayabilir."

ABD BU TEKNOLOJİYİ VENEZUELA BAŞKANINI DEVİRMEK İÇİN KULLANDI

The War Zone'un analizine göre CIA'in elindeki gemileri 'sessizce' durdurma teknolojisi, Donald Trump'ın başkanlık ettiği dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu devirmek için kullandı. Venezuela'nın en büyük petrol tedarikçisi Küba'dan gelen petrol ihracat gemilerine sistemle operasyonlar düzenlenerek iki ülkeyi de büyük ticari zararlara uğratmayı hedefledi.

İddiaya göre Trump yönetimi yetkilileri, ajansın sistemi Venezuela'nın yakınlarına taşımasını ve bazı yakıt tankerlerini vurmasını istiyordu. Haberde "Trump yönetimi, ABD'nin Venezuela'dan Küba'ya giden petrol gemilerini bir şekilde durdurabilmesi veya sabote edebilmesi durumunda, bunun her iki rejime de bir darbe vurabileceğini düşündü." ifadelerine yer verildi.

SURİYE VE LİBYA'DA BENZER TEKNOLOJİLER KULLANILMIŞTI

Analizde ABD hükümetinin 2011'de Libya'da öldürücü olmayan "sersemletici bombalar" ve 2017'de Suriye'de "elektrik bombaları" kullandığına dair henüz doğrulanmamış raporları hatırlatıldı. Gemileri gizlice devre dışı bırakma sisteminin bu teknolojilerin bir devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.